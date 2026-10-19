Casi tres meses después de las entradas masivas ocurridas los días 30 y 31 de julio, Ceuta sigue enfrentando las consecuencias de esos acontecimientos.

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Se han registrado aumentos significativos en varios indicadores relacionados con la seguridad, la atención sanitaria, la actividad portuaria y el consumo de recursos básicos.

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Estos datos reflejan el impacto continuo de la situación en la ciudad autónoma.

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