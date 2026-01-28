El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado este miércoles que los maquinistas de tren advirtieron durante meses sobre el mal estado de las vías del AVE, pero sus alertas fueron ignoradas, lo que ha derivado en 46 muertes y una situación de “desprotección” para viajeros y trabajadores.

Durante un encuentro con medios en el marco de la campaña electoral del 8 de febrero, Feijóo criticó la gestión del Gobierno antes y después de los accidentes de Adamuz, con 45 víctimas, y Rodalíes, con un fallecido. A su juicio, estos sucesos han provocado “la peor crisis ferroviaria de la historia de España”.

El líder del PP exigió una revisión completa de la red ferroviaria y una inversión “multimillonaria” que garantice la seguridad. Además, criticó la falta de responsabilidad del Ejecutivo, señalando que ni el ministro de Transportes ni otros altos cargos han asumido las consecuencias de la gestión deficiente, mientras que la vía se reparó solo con una “obra de retales” que unió tramos antiguos y nuevos.

Feijóo calificó de “anormal” que los maquinistas avisaran diariamente del mal estado de las vías sin que se tomaran medidas, que Pedro Sánchez desapareciera tras el accidente y luego reapareciera para felicitar al ministro, y que varios responsables de Renfe y del ministerio estén en prisión mientras otros sostienen que todo se ha gestionado “con rigor”.

El presidente del PP concluyó que quienes han ignorado estas alertas carecen de la “capacidad, legitimidad y autoridad” necesarias para resolver los problemas del sistema ferroviario.