El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este martes el plan de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno de España, al que ha calificado de “masivo e improvisado”, y ha advertido de que supone, a su juicio, “regalar la residencia legal a cualquier persona” que se encuentre en el país.

Durante unas declaraciones a la prensa en Figueruelas (Zaragoza), junto al candidato del PP en Aragón, Jorge Azcón, Feijóo se ha mostrado tajante contra la iniciativa del Ejecutivo, que estima podría afectar a unas 850.000 personas. Según el líder popular, la medida carece de planificación y no responde a una política migratoria “seria y responsable”.

Feijóo ha defendido que la inmigración debe gestionarse con criterios claros, respeto a la legalidad y capacidad de integración, y ha acusado al Gobierno de actuar de manera unilateral y sin consenso. En este sentido, ha insistido en que España necesita una política migratoria “ordenada”, que combine control de fronteras, cooperación internacional y oportunidades reales de integración.

El dirigente del PP ha realizado estas declaraciones en el marco de un acto político en la localidad zaragozana, donde también ha abordado otras cuestiones de actualidad nacional y autonómica, reiterando su oposición a las principales líneas de actuación del Ejecutivo central.