La presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), Consuelo Ordóñez, ha solicitado un encuentro restaurativo con Juan Ramón Carasatorre, condenado por el asesinato de su hermano Gregorio Ordóñez, concejal del PP asesinado por ETA el 23 de enero de 1995 en San Sebastián.

Ordóñez informó que la petición se realizó mediante un correo electrónico enviado el pasado 22 de enero a la dirección de la cárcel de Zaballa, donde Carasatorre cumple su condena. La dirección del centro penitenciario y el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco emitieron un acuse de recibo de la solicitud.

Sin embargo, la presidenta de Covite denunció sentirse excluida de estos programas de encuentros restaurativos, asegurando que, a otras víctimas, sí se les ha ofrecido esta posibilidad. Ordóñez recordó que situaciones similares ocurrieron en el pasado, durante la llamada ‘vía Nanclares’, pero gracias a su insistencia pudo reunirse en junio de 2012 con Valentín Lasarte, uno de los autores del asesinato de su hermano junto a Javier García Gaztelu, ‘Txapote’. En aquel encuentro, según la víctima, Lasarte “no se arrepintió de verdad”.

Respecto a Carasatorre, Ordóñez expresó sus dudas sobre un posible arrepentimiento, señalando que el condenado “está bajo el paraguas de Sortu” y figura en las listas de Etxerat como preso político, organizaciones que, según ella, “les prohíben arrepentirse”. Pese a esto, afirmó que desea verlo cara a cara para “ponerlo en evidencia”, con urgencia, dado que Carasatorre podría estar próximo a obtener el tercer grado penitenciario.

La hermana del concejal asesinado criticó también la justicia restaurativa implementada por el Gobierno Vasco desde 2021, al considerar que se aplica “el mismo tratamiento a los presos de ETA que a los que roban carteras”, mientras que, según ella, “lo que hicieron fue robar vidas”.

Ordóñez concluyó que la iniciativa busca dar visibilidad a la gravedad de los crímenes de ETA y subrayar la diferencia entre la justicia que merecen las víctimas del terrorismo y la de otros delitos menores.