El Departamento de Agricultura de la Generalitat ha confirmado la aparición de 13 nuevos casos de peste porcina africana en la provincia de Barcelona, dos de ellos detectados fuera de la denominada ‘zona cero’, el radio de seis kilómetros alrededor del primer jabalí infectado.

Los dos jabalíes positivos fueron encontrados en una urbanización de Molins de Rei (Barcelona), lo que ha llevado a las autoridades a ampliar la zona considerada de alto riesgo a 14 municipios.

Con estos nuevos hallazgos, el total de jabalíes infectados en Cataluña desde la detección inicial de la enfermedad en Cerdanyola del Vallès a finales de noviembre pasado asciende a 155. Las autoridades mantienen medidas de control y vigilancia para evitar la propagación de la enfermedad en la región.