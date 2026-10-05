MADRID.— El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha reaccionado este lunes al anuncio del adelanto de las elecciones generales para el próximo 29 de noviembre con una mezcla de satisfacción y desconfianza. Durante una entrevista en el programa Espejo Público de Antena 3, el líder de la formación ha asegurado alegrarse de la disolución de las Cortes, aunque ha advertido de que su partido y el electorado deben estar preparados ante posibles contingencias o abusos de poder por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

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“Tenemos que estar preparados para cualquier trampa de Sánchez”, ha aseverado Abascal, llamando a la ciudadanía a mantenerse alerta durante el periodo de precampaña. Como medida de precaución, el dirigente de Vox ha recomendado expresamente el voto presencial el 29-N, señalando su abierta desconfianza hacia el voto por correo y vinculando sus sospechas a las nacionalizaciones masivas derivadas de la denominada Ley de Nietos.

Durante la entrevista, Abascal ha endurecido su discurso sobre política exterior y fronteriza al calificar la situación en Ceuta de “invasión” y tildar al presidente del Gobierno de “candidato de Marruecos”. Asimismo, en relación con las etiquetas políticas, el líder de Vox ha rechazado la definición de “extrema derecha” atribuida a su partido, afirmando que su espacio representa “el sentido común” en materia de seguridad, inmigración y soberanía nacional.

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Preguntado por la relación con el Partido Popular tras las intervenciones del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, Abascal reconoció coincidir en el diagnóstico de la situación de España, aunque matizó que disienten en las soluciones concretas. Pese a estas discrepancias, defendió los pactos alcanzados en cuatro comunidades autónomas como prueba de su capacidad para gobernar. Respecto a las encuestas desfavorables o favorables, se mostró prudente recordando que los sondeos “los carga el diablo”.