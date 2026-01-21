Un incidente sorprendente y preocupante tuvo lugar frente al Museo CR7 en Funchal, Madeira, cuando un hombre, que se identifica en redes sociales como ‘zaino.tcc.filipe’, intentó prender fuego a la estatua del astro del fútbol Cristiano Ronaldo.

En un video difundido en línea, el individuo aparece rociando combustible sobre la estatua y prendiendo fuego mientras afirma: “Esta es la advertencia final de Dios”. La publicación rápidamente generó reacciones de alarma entre seguidores del futbolista y residentes locales.

Cristiano Ronaldo, delantero de 40 años que actualmente juega en el Al-Nassr FC de Arabia Saudí, no se encontraba en Portugal en el momento del incidente. La estatua, que se ha convertido en un símbolo turístico en Funchal, sufrió daños leves según informes preliminares.

La policía de Madeira confirmó haber identificado al sospechoso, aunque hasta el momento no se ha procedido a su detención. Las autoridades investigan ahora el motivo detrás de este acto y su posible relación con amenazas previas.

Este hecho ha reavivado el debate sobre la seguridad en torno a monumentos públicos y figuras de alta exposición mediática, así como sobre la influencia de ciertos mensajes difundidos a través de redes sociales.