Un grave accidente ferroviario ocurrido en la tarde del domingo en Adamuz (Córdoba) ha dejado, hasta el momento, 39 víctimas mortales y 48 heridos. El siniestro involucró a un tren de alta velocidad Iryo que circulaba entre Málaga y Madrid y un Alvia que viajaba de Madrid a Huelva.

Fallecidos y heridos

Se han contabilizado 39 fallecidos y 48 heridos ingresados en hospitales, de los cuales 12, incluido un menor de edad, permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). La cifra de víctimas podría aumentar, ya que aún se busca a personas en dos vagones del Alvia que cayeron por un talud de cuatro metros tras el impacto. La Unidad Militar de Emergencias (UME), la Guardia Civil y el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) participan en la operación de rescate.

Para la identificación de las víctimas, la Guardia Civil ha habilitado puntos de recogida de ADN para familiares directos, dado que algunos vagones quedaron “prácticamente desintegrados”, según explicó Álvaro Fernández Heredia, presidente de Renfe. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, describió algunos de esos vagones como “un amasijo de hierros”.

Investigación en curso

Hasta el momento no se conocen las causas del accidente. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, organismo independiente adscrito al Ministerio de Transportes, liderará las pesquisas. Renfe ha descartado que se trate de un fallo humano o de exceso de velocidad, apuntando a posibles problemas técnicos en el tren o la vía. Cabe destacar que el tren Iryo descarrilado había sido revisado apenas cuatro días antes del accidente y ambos trenes involucrados, el Iryo ETR 1000 y el Alvia S 120, son modelos punteros en el mercado.

Repercusiones en transporte y sociedad

El servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía se verá interrumpido durante varios días. Los pasajeros ilesos han sido trasladados principalmente en autobús, y la aerolínea Iberia ha reforzado sus servicios para atender a los viajeros afectados.

El impacto del accidente ha paralizado prácticamente toda la actividad política en España. Se han guardado minutos de silencio en todo el país y los Reyes, que se encontraban en Atenas, han mostrado su consternación y se trasladarán a Córdoba este martes, donde ya se encuentran el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Andalucía.

Asistencia a víctimas y solidaridad

Los primeros cadáveres han llegado al Instituto de Medicina Legal de Córdoba, donde se ha reforzado el equipo de forenses y se han habilitado psicólogos para atender a familiares y allegados. Además, se ha habilitado un teléfono de atención de Adif (900101020) para asistencia a víctimas.

La tragedia ha generado una ola de solidaridad en Adamuz y en todo el país, con numerosas donaciones de sangre y mensajes de apoyo desde España y otros países.

Si quieres, puedo hacer también un titular aún más impactante para medios digitales que combine la actualización con la gravedad del accidente, algo así como “Actualización del accidente de trenes en Adamuz: sube a 39 el número de muertos”. Esto atrae más clics y refleja que la información es reciente.