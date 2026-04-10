El Estadio Municipal Alfonso Murube acoge este viernes el duelo correspondiente a la jornada 35, con los locales buscando consolidarse en la zona media-alta frente a un filial donostiarra que necesita sumar a domicilio.

La actividad en LaLiga Hypermotion no se detiene y este viernes, 10 de abril, arranca la jornada 35 con un enfrentamiento de dinámicas contrapuestas en la ciudad autónoma. El AD Ceuta FC recibe a la Real Sociedad B en el Estadio Municipal Alfonso Murube, un escenario que se ha convertido en un fortín para los ceutíes a lo largo de la presente campaña.

El conjunto local llega a esta cita tras haberse medido recientemente al Eibar y al Burgos CF. Actualmente, el Ceuta ocupa la décima posición en la tabla con 48 puntos, sustentados en un notable rendimiento ante su afición, donde han cosechado 11 victorias, un empate y solo cuatro derrotas. Con un balance de 42 goles a favor y 55 en contra, los hombres de la ciudad caballa buscarán un triunfo que les permita mirar hacia los puestos de privilegio antes de afrontar sus próximos compromisos ante el Real Zaragoza y el Racing.

Por su parte, la Real Sociedad B viaja al sur con la necesidad de mejorar sus registros como visitante. El filial txuri-urdin, que se sitúa en la decimoquinta plaza con 40 puntos, viene de enfrentarse al Real Sporting y al Eibar. Los donostiarras han mostrado dificultades lejos de Zubieta, sumando apenas cuatro victorias y once derrotas fuera de casa. Tras este encuentro, el equipo dirigido por Sergio Francisco tendrá que recibir al Racing y visitar al Real Valladolid.

Horario del AD Ceuta – Real Sociedad B: ¿A qué hora empieza el partido?

El choque entre ceutíes y guipuzcoanos está programado para hoy, viernes 10 de abril, abriendo el telón del fin de semana futbolístico en la categoría de plata del fútbol español.

• Hora: El encuentro comenzará a las 20:30 horas (horario peninsular español).

Televisión: ¿Dónde ver el AD Ceuta FC – Real Sociedad B en directo?

El partido se podrá seguir en directo por televisión a través de las plataformas que poseen los derechos de la competición. Los aficionados disponen de las siguientes opciones para no perderse el duelo de la jornada 35:

• LaLiga Hypermotion TV: Disponible en los principales operadores de telefonía y televisión.

• DAZN España: La plataforma de streaming ofrecerá la señal en vivo para todos sus abonados.

Antes del pitido inicial, los datos reflejan la importancia de los puntos en juego. La Real Sociedad B presenta una mayor capacidad goleadora con 45 tantos a favor, aunque ha encajado 50. El Ceuta, por su parte, intentará imponer su solidez en el Murube para seguir escalando posiciones en una clasificación de LaLiga Hypermotion que entra en su fase decisiva.