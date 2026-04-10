En el capítulo 392 de este viernes, 10 de abril, Luisa se enfrenta a graves consecuencias por su presión a las parteras mientras el marqués y José Luis ultiman su plan contra Victoria.

La serie de época de TVE, «Valle Salvaje», cierra la semana con una entrega cargada de tensión y revelaciones que marcarán el destino de sus protagonistas. El capítulo 392, que se emite este viernes 10 de abril, pone el foco en las crecientes intrigas que dividen a la Casa Grande y la Casa Pequeña, situando a varios de sus personajes en una posición de extrema vulnerabilidad.

La encrucijada de Luisa y la preocupación de Pepa

La trama en la Casa Pequeña alcanza un punto crítico. Luisa, en su incesante búsqueda de la verdad, parece haber ido demasiado lejos en sus averiguaciones. Su persistente presión sobre las parteras ha generado una reacción que no esperaba y que ahora amenaza su libertad. Según el avance, a Pepa se le comunica una noticia alarmante: su hermana podría terminar ingresada en una casa de reposo debido a que su insistencia se ha vuelto en su contra, lo que complica seriamente sus planes de investigación.

Los planes de Dámaso y la amenaza sobre Victoria

En el entorno de la Casa Grande, el conflicto entre Dámaso y don Hernando no cesa. Tras un nuevo y tenso enfrentamiento con el clérigo, Dámaso revela a Mercedes un nuevo e ambicioso plan para hacer fortuna. Sin embargo, lejos de alegrarse, la de Miramar se muestra presa del pánico ante las posibles consecuencias legales que este movimiento podría acarrear para ambos.

Paralelamente, la conspiración contra Victoria sigue su curso. El marqués, contando con la colaboración indispensable de José Luis, se encuentra ultimando los detalles del plan que pretende acabar definitivamente con la vida de Victoria, una subtrama que mantiene en vilo a los seguidores de la ficción.

Un giro radical para Matilde

El momento más esperado del capítulo 392 reside en la figura de Matilde. La joven recibirá una noticia que, según la sinopsis, cambiará su existencia de forma permanente. Aunque los detalles del anuncio se mantienen bajo estricto secreto profesional, este giro promete reconfigurar las alianzas actuales en Valle Salvaje y abrir un nuevo horizonte para el personaje interpretado por María Redondo.

Con estos frentes abiertos y la incógnita sobre el parentesco del hijo de Luisa sobre la mesa tras las insistencias de Enriqueta a Braulio, la serie de RTVE se prepara para un fin de semana de máxima expectación.