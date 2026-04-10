El Santiago Bernabéu acoge este viernes el duelo de la jornada 31, con el conjunto blanco obligado a ganar para no perder la estela del liderato frente a un cuadro gerundense que busca dar la sorpresa a domicilio.

La competición doméstica no da tregua y LaLiga EA Sports abre su trigésimo primera jornada este viernes, 10 de abril, con un enfrentamiento de alta exigencia en la capital española. El Real Madrid recibe en el Estadio Santiago Bernabéu al Girona FC, en un choque donde los locales parten con la necesidad de sumar los tres puntos para consolidar su posición en la zona noble de la tabla y presionar al primer clasificado.

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti llega a esta cita tras un calendario intenso en el que se ha medido recientemente al Mallorca y al Atlético de Madrid. Actualmente, el Real Madrid ocupa la segunda posición de la clasificación con 69 puntos, avalado por una trayectoria de 22 victorias, 3 empates y 5 derrotas. En su feudo, el conjunto madridista se ha mostrado casi infalible, con un balance de 13 triunfos y apenas dos tropiezos, logrando anotar 64 goles en lo que va de campeonato por solo 28 encajados.

Por su parte, el Girona FC visita Madrid con el objetivo de mejorar su regularidad fuera de Montilivi. Los catalanes, que se sitúan en la duodécima plaza con 37 puntos, vienen de enfrentarse al Villarreal y a Osasuna. Sus números como visitantes reflejan tres victorias, seis empates y seis derrotas. Con 32 goles a favor y 44 en contra, el equipo de Míchel buscará arañar algún punto en uno de los estadios más complicados de la categoría antes de afrontar sus próximos duelos frente al Valencia y al Real Betis.

Horario del Real Madrid – Girona: ¿A qué hora empieza el partido?

El encuentro, correspondiente a la jornada 31, será el plato fuerte que inaugure el fin de semana deportivo en España.

• Hora: El partido comenzará a las 21:00 horas (horario peninsular español).

Televisión: ¿Dónde ver el Real Madrid – Girona en directo?

Los aficionados que deseen seguir el desarrollo del choque en el Santiago Bernabéu podrán hacerlo a través de los canales oficiales con derechos de retransmisión. La emisión en directo en España estará disponible en:

• M+ LaLiga TV: Dial principal de la competición en Movistar Plus+.

• M+ LaLiga TV 2: Opción alternativa dentro de la misma plataforma.

• LaLiga TV Bar: Canal destinado a establecimientos de hostelería.

Una victoria del Real Madrid supondría un paso firme en su persecución por el título, mientras que para el Girona, puntuar en Chamartín significaría un impulso moral y clasificatorio definitivo para alejarse de la zona de peligro en este tramo final de la temporada.