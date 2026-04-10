El tenista murciano busca el pase a las semifinales en el tercer turno de la pista central tras superar una dura batalla ante Etcheverry, mientras el kazajo confirma su gran estado de forma en una superficie que solía cuestionar.

Carlos Alcaraz ya se encuentra en los cuartos de final del Masters 1.000 de Montecarlo 2026. El joven talento español llega a esta ronda tras un exigente debut frente al argentino Tomás Etcheverry, quien obligó al murciano a desplegar su mejor tenis en un tercer set decisivo sobre la arcilla monegasca. Sin tiempo para el descanso en un torneo de ritmo frenético, Alcaraz deberá medirse ahora al kazajo Alexandr Bublik por un puesto entre los cuatro mejores del certamen.

Bublik accede a esta antepenúltima ronda después de batir con solvencia a Jiri Lehecka por 6-2 y 7-5. El tenista kazajo, conocido por su talento imprevisible y sus antiguas declaraciones en las que afirmaba detestar la tierra batida, parece haber encontrado la regularidad necesaria para brillar en este escenario. El enfrentamiento se enmarca en una jornada de alto nivel en la que también compiten figuras como Jannik Sinner, Felix Auger-Aliassime, Alexander Zverev y Joao Fonseca.

Horario del Alcaraz – Bublik: ¿Cuándo se juega el partido hoy?

El duelo entre Carlos Alcaraz y Alexandr Bublik tendrá lugar este viernes 10 de abril en el escenario principal del torneo, la pista central Rainiero III. El encuentro ha sido fijado para el tercer turno de la programación oficial.

• Hora de inicio: No antes de las 15:00 horas (horario peninsular de España). La hora definitiva dependerá de la duración de los encuentros previos de la jornada (Zverev-Fonseca y Sinner-Auger-Aliassime).

Televisión: ¿Dónde ver el Alcaraz – Bublik en directo?

Para los aficionados que deseen seguir el camino del número uno del mundo en el Principado, la cobertura televisiva en España está garantizada a través de las siguientes opciones:

• Movistar Plus+: La plataforma posee los derechos de emisión en exclusiva para España y ofrecerá el partido a través de sus canales principales de deportes.

• ATP Tennis TV: El servicio oficial de streaming de la ATP también emitirá el encuentro en directo para sus suscriptores bajo demanda.