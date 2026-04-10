En el capítulo 537, que se emite este viernes 10 de abril en Antena 3, la tensión familiar alcanza su punto crítico con la decisión de Miguel de abandonar el hogar tras la traición de su padre.

La serie líder de las tardes, «Sueños de libertad», cierra una semana de alta intensidad emocional con la emisión de su capítulo 537. El universo de las Perfumerías De la Reina se encuentra en un estado de ebullición constante, donde los secretos del pasado y las fracturas familiares amenazan con dinamitar la estabilidad de sus protagonistas.

El secreto de Beatriz al descubierto

Uno de los momentos clave de la entrega de este viernes será el encuentro fortuito entre Pelayo y Beatriz. Pelayo, con la seguridad que le otorga su memoria, afirma haber coincidido con ella anteriormente en la embajada de España en México. Aunque Beatriz intenta negar la evidencia de forma reiterada, la firmeza de Pelayo termina por acorralarla. Ante la imposibilidad de sostener la mentira, la mujer confiesa la verdad y solicita una reunión privada para explicar las circunstancias de su pasado en el país azteca.

Fractura total en la familia Salazar

La resaca emocional tras los últimos acontecimientos ha dejado a Miguel en una posición de absoluta intransigencia. El joven no perdona a su padre, Pablo, a quien acusa directamente de haber roto la unidad familiar. Ni siquiera los intentos de Nieves por mediar y buscar una reconciliación surten efecto. La situación en el dispensario es un reflejo de su dolor: Miguel se encierra en su trabajo, adoptando una actitud gélida. Finalmente, ante la incapacidad de tolerar la presencia de su progenitor, Miguel toma una decisión drástica: marcharse de casa definitivamente.

Tensiones en la fábrica y el mercado negro

En el ámbito empresarial, la indignación se apodera de Damián. El patriarca descubre con estupor cómo Gabriel se ha atribuido ante la prensa todo el mérito de la producción de Flor divina. Mientras Damián busca consuelo en Tasio, los negocios turbios florecen a espaldas de la dirección. Álvaro y Gorito sellan un peligroso pacto: el primero entrega mercancía sustraída de los camiones de reparto de la perfumería para que su socio la coloque en el mercado negro, bajo la apariencia de un trabajo respetable.

Complicidad bajo la mirada de Gabriel

En medio del caos, el romance también encuentra su hueco, aunque no exento de riesgos. Andrés y Valentina comparten un momento de intimidad con un pícnic improvisado en el despacho. Sin embargo, su beso es interrumpido por la aparición de Gabriel. A pesar de los intentos de Andrés por normalizar la situación, el director parece haber quedado intrigado por la presencia de la dependienta en el despacho, lo que podría acarrear nuevas complicaciones para la pareja.