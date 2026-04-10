En el capítulo 811, que se emite este viernes 10 de abril en TVE, la gobernanta confronta al mayordomo tras descubrir una prueba que desmonta su coartada. Mientras, la crisis entre Curro y Ángela se agrava por la manipulación de las cartas al Rey.

El palacio de «La Promesa» vive horas de máxima agitación tras los últimos acontecimientos que han puesto en jaque la confianza entre sus habitantes. La serie de época de RTVE, recientemente nominada a los Premios Platino 2026 junto a «Sueños de libertad», ofrece este viernes una entrega clave para el devenir de las investigaciones personales de sus protagonistas, con el misterio sobre la muerte de Ana en el centro de la trama.

El cerco se estrecha sobre Ricardo

La investigación de Pía ha dado un vuelco definitivo. Tras la confidencia de Teresa sobre una carta de amor de Cristóbal, la gobernanta ha compartido con Petra el motivo real de sus sospechas: la entrada del «As de Copas» hallada tiene una fecha anterior al asesinato de Ana. Este hallazgo demuestra que Ricardo mintió y que sí frecuentaba dicho lugar cuando su esposa aún vivía.

Este viernes, Pía no dudará en confrontar directamente a Ricardo sobre esta prueba. La sombra de la duda planea sobre el mayordomo, y tanto Pía como Petra comienzan a barajar la posibilidad de que él mismo fuera el responsable de acabar con la vida de Ana.

Ruptura y traición: El conflicto entre Curro y Ángela

La relación entre Curro y Ángela, que ya venía de una semana convulsa tras las intervenciones de Lorenzo, sufre un nuevo y demoledor revés. Aunque la pareja había acordado revisar juntos la misiva destinada al monarca, las maniobras de Lorenzo —quien manipuló las cartas de Curro y Alonso antes de que Cristóbal se las llevara— han precipitado los acontecimientos.

Ángela interpreta el envío de las cartas sin su consentimiento como una traición personal de Curro. Lo que comenzó como una reconciliación se transforma este viernes en una pelea monumental que pone en serio peligro su futuro compromiso.

La ambición de Ciro y el dilema de María Fernández

En la zona de servicio, los sentimientos están a flor de piel. Tras el apasionado beso entre María Fernández y Samuel, ambos discuten sobre lo ocurrido. María confiesa su amor por él, pero lo califica de imposible, proponiendo a Carlo una vida independiente para la crianza de su hijo.

Por otro lado, la ambición de Ciro amenaza con desestabilizar las finanzas familiares. A pesar de que Manuel cree haber frenado sus intenciones de inversión, Ciro ha cerrado en secreto el acuerdo con el duque de Carril utilizando la dote de Julieta. Además, el joven ha manipulado a Julieta de tal forma que esta termina enfrentándose a Manuel, sintiéndose engañada por él y no por quien realmente ha dispuesto de su dinero.

Martina, en el punto de mira del Patronato

La situación de la joven Martina es desesperada. Tras ser rechazada por el Patronato y perder su invitación al baile, la noticia de Leocadia confirma los peores presagios: el Patronato se reunirá para decidir formalmente su expulsión. En medio de este aislamiento, el acercamiento de Martina a Adriano busca ser el único refugio ante su inminente caída social.