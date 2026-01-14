La Tertulia Flamenca de Ceuta continúa con su programación de invierno y ha anunciado un nuevo encuentro para este próximo domingo, 18 de enero. La entidad abrirá sus puertas para ofrecer una tarde de cante y toque en directo, manteniendo su compromiso con la difusión del arte flamenco en la ciudad autónoma.

Detalles del cartel y programación

La cita contará con la participación de dos figuras reconocidas en el circuito flamenco:

• Al cante: Ángeles Heredia, quien pondrá voz a la jornada.

• Al toque: Juanma de Barbate, encargado de acompañar a la guitarra.

El evento está programado para comenzar a las 16:30 horas. Al tratarse de una actuación en la tarde del domingo, se espera que la sede de la Tertulia se convierta una vez más en el punto de encuentro para los aficionados que buscan disfrutar del flamenco en un formato íntimo y cercano.

Acceso y aforo

La organización ha confirmado que la entrada será gratuita para todo el público interesado. No obstante, el acceso estará limitado hasta completar el aforo disponible en el local de la Tertulia Flamenca de Ceuta, por lo que se recomienda puntualidad a los asistentes para garantizar su asiento.

Esta iniciativa se suma a las actividades periódicas que la peña ceutí organiza para dinamizar la agenda cultural local y ofrecer una plataforma tanto a artistas consolidados como a nuevas voces del panorama flamenco actual.