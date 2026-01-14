Aquí podrás encontrar toda la información sobre la cartelera de cine en Ceuta de la semana, ver trailer de películas, sacar entradas online y disfrutar de un entorno cómodo mientras ves el estreno que más te guste.

Avatar. Fuego y ceniza

Abuela tremenda

Toñi, una abuela poco común, aparece por sorpresa en el retiro de trabajo de su hija Daniela, poniendo el retiro patas arriba. Así, genera situaciones incómodas para su hija pero también ayuda a descubrir verdades. Director: Ana Vázquez

Reparto: Elena Irureta, Toni Acosta, Carla Pastor

Estreno: 1 enero 2026 Horarios: Miércoles 14 enero: 18:00h.

Jueves 15 enero: 17:30h.

ZOOTROPOLIS 2

Judy y Nick se encuentran tras la retorcida pista de un misterioso reptil que llega a Zootopia y pone patas arriba la metrópolis de los mamíferos. Para resolver el caso, Judy y Nick deben ir de incógnito a nuevas partes inesperadas de la ciudad, donde su creciente asociación se pone a prueba como nunca antes. Director: Jared Bush, Byron Howard Reparto: Animación Estreno: 28 noviembre 2025 Horarios: Miércoles 14 enero: 17:00h, 19:00h.

Jueves 15 enero: 17:00h, 19:00h.

El Médico II

Ispahán, 1034. Rob Cole y su familia se ven obligados a huir de la Madraza y poner rumbo a occidente junto a sus estudiantes de medicina. Al llegar a Londres, descubren que musulmanes y judíos tienen prohibida la entrada a la ciudad y que no pueden ejercer como médicos dentro de ella. Sin dejarse intimidar, Cole y sus pupilos establecen un hospital improvisado a las puertas de Londres. Cuando Cole es llamado por el Rey para que atienda a su hija enferma, sus excepcionales habilidades como curandero le aseguran un puesto en la corte. A medida que se vea envuelto en luchas de poder e intrigas política de la casa real, el médico deberá guiarse por su instinto para sobrevivir en una Inglaterra al borde del colapso. Director: Philipp Stölzl Reparto: Tom Payne, Emily Cox, Aidan Gillen, Áine Rose Daly Estreno: 1 enero 2026 Horarios: Miércoles 14 enero: 17:00h, 19:30h, 22:00.

Jueves 15 enero: 17:00h, 19:30h.

La asistenta

Millie, una joven con problemas, comienza a trabajar como empleada doméstica para una pareja adinerada, Nina y Andrew. Pronto descubre que los oscuros secretos de sus jefes son más peligrosos que los suyos, poniendo en riesgo su seguridad y cordura. Director: Paul Feig Reparto: Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar Estreno: 1 enero 2026 Horarios: Miércoles 14 enero: 17:30h, 19:30h, 20:30h, 22:00h.

Jueves 15 enero: 17:30h, 19:30h, 20:15h.

Viernes 16 enero:19:30h, 22:00h.

Sábado 17 enero:19:30h, 22:00h.

Domingo 18 enero: 19:30h.

Nuremberg

Tras el fin de la II Guerra Mundial, con ocasión de los cruciales juicios de Nuremberg de los Aliados contra el derrotado régimen nazi, el psiquiatra estadounidense Douglas Kelley (Malek), encargado de determinar si los prisioneros oficiales nazis son aptos para ser juzgados por sus crímenes de guerra, se ve inmerso en una compleja batalla de ingenio con Hermann Göring (Crowe), mano derecha de Hitler. Basada en el libro «El nazi y el psiquiatra» de Jack El-Hai. Director: James Vanderbilt Reparto: Russell Crowe, Rami Malek, Leo Woodall, John Slattery, Mark O’Brien, Colin Hanks, Wrenn Schmidt, Lydia Peckham, Lotte Verbeek, Richard E. Grant Estreno: 28 noviembre 2025 Horarios: Miércoles 14 enero: 21:00h.

Polloliebre y el secreto de la marmota

¡Polloliebre está de vuelta! Un secreto sobre el pasado sale a la luz para arrastrar al héroe y sus amigos en una épica aventura en busca de una misteriosa marmota con el poder de modificar el pasado… y tal vez, de salvar a su especie. Pero en su búsqueda, Polloliebre y sus amigos descubrirán que no son los únicos que quieren hacerse con la magia de la marmota… Director: Daniel Sánchez Arévalo Reparto: Benjamin Mousquet Estreno: 16 enero 2026 Horarios: Viernes 16 enero:18:15h.

Sábado 17 enero:18:15h.

Domingo 18 enero: 18:15h.

Bob Esponja: Una aventura pirata

Bob Esponja y sus amigos de Fondo de Bikini se embarcan en «Bob Esponja: Una aventura pirata». Desesperado por demostrar que es un tío grande, Bob Esponja decide demostrar su valentía ante el señor Cangrejo siguiendo al Holandés Errante, el misterioso legendario pirata fantasma. Así comienza una aventura marítima que lo lleva a las profundidades más remotas del océano, donde ninguna esponja ha llegado jamás. Reparto: Animación Director: Derek Drymon Estreno: 25 diciembre 2025 Horarios: Miércoles 14 enero: 17:30h.

jueves 15 enero: 17:30h.

Viernes 16 enero:17:30h.

Sábado 17 enero:17:30h.

Domingo 18 enero: 17:30h.

28 años después: El templo de los huesos

Continuación de ’28 años después’. El Dr. Kelson (Ralph Fiennes) se ve envuelto en una nueva y sorprendente relación, cuyas consecuencias podrían cambiar el mundo tal y como lo conocen, y el encuentro de Spike (Alfie Williams) con Jimmy Crystal (Jack O’Connell) se convierte en una pesadilla de la que no puede escapar. En el mundo de The Bone Temple, los infectados ya no son la mayor amenaza para la supervivencia: la inhumanidad de los supervivientes puede ser aún más extraña y aterradora. Reparto: Alfie Williams, Jack O’Connell, Ralph Fiennes, Aaron Taylor-Johnson, Chi Lewis-Parry, Emma Laird, Erin Kellyman, Sam Locke, Robert Rhodes Director: Nia Dacosta Estreno: 16 enero 2026 Horarios: Viernes 16 enero:17:30h, 19:45h, 22:00h.

Sábado 17 enero:17:30h, 19:45h, 20:30h, 22:00h.

Domingo 18 enero: 17:30h, 19:45h, 20:30h.

Anaconda

Doug y Griff son muy buenos amigos desde que eran niños y siempre han soñado con hacer un remake de su película favorita de todos los tiempos: el «clásico cinematográfico» Anaconda. Cuando una crisis de mediana edad les anima a lanzarse por fin a la aventura, se adentran en la selva amazónica para empezar a rodar. Pero las cosas se ponen serias cuando aparece una anaconda gigante de verdad, convirtiendo su caótico y cómico plató de rodaje en una situación mortal. ¿La película que se morían por hacer, podría ser la que les mate? Director: Tom Gormican Reparto: Paul Rudd, Jack Black, Daniela Melchior, Thandiwe Newton, Steve Zahn, Ione Skye, Selton Mello Estreno: 25 diciembre 2025 Horarios: Miércoles 14 enero: 21:30h.

Five Nights at Freddy’s 2

Información general / ubicación

Nombre completo: Marina Cinemas 7 UCC (también “Multicines Marina” o “Cines Marina”)

Dirección: Avenida Poblado Marinero, s/n, CP 51001, Ceuta

Teléfono de contacto: 956 511 027

Número de salas: 7

Precios de entrada estándar: 6,50 € Precios reducidos / día del espectador: miércoles, 5,50 €