MADRID – En un encuentro histórico en el Palacio de Viana, el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha confirmado que el próximo 15 de julio marcará el inicio del desmantelamiento de la verja. Este gesto simboliza el fin de la última barrera física en la Europa continental y el comienzo de una nueva era de integración en el espacio Schengen para el Peñón.

Un proceso gradual supeditado a la tecnología

Aunque el 15 de julio es la fecha clave, Picardo ha advertido de que la desaparición total de la estructura no será inmediata. «Es mucha verja, tampoco lo podemos hacer todo en un día», señaló tras su reunión con el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares.

El derribo está condicionado a dos factores críticos:

Conformidad de la UE: Bruselas debe validar que los controles del espacio Schengen pueden ejecutarse correctamente.

Bruselas debe validar que los controles del espacio Schengen pueden ejecutarse correctamente. Sistemas automatizados: La implementación de los nuevos sistemas de control en el aeropuerto y los puntos de acceso debe estar plenamente operativa.

«El proceso de eliminación de las barreras físicas comenzará antes del 15 de julio para garantizar que Gibraltar cumpla plenamente con las obligaciones del tratado», precisó el Gobierno gibraltareño.

Los pilares del acuerdo

El tratado, firmado el 11 de junio del año pasado, busca transformar la dinámica fronteriza centrándose en tres ejes estratégicos defendidos por el Gobierno de España:

Movilidad total: Libre tránsito de personas y mercancías.

Libre tránsito de personas y mercancías. Igualdad económica: Eliminación de distorsiones y desigualdades en la zona.

Eliminación de distorsiones y desigualdades en la zona. Blindaje de soberanía: El acuerdo salvaguarda las posiciones jurídicas de España sobre el Peñón, respetando los límites del Tratado de Utrecht (1713).

Hacia la normalización diplomática

Picardo calificó la reunión bilateral en Madrid como un paso hacia la normalidad, destacando que lo «anormal» sería mantener las formas de actuación del pasado. El objetivo compartido es fomentar el «bien común» tanto para los ciudadanos de Gibraltar como para los del Campo de Gibraltar.

Próximos pasos: Mañana, el ministro José Manuel Albares se desplazará al Campo de Gibraltar para reunirse con alcaldes y agentes sociales. Durante su visita, inspeccionará las obras en torno a la verja y ofrecerá una rueda de prensa en Algeciras para detallar el impacto de esta transición en la comarca.