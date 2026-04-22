Si necesitas una farmacia de guardia en Ceuta, aquí tienes la información del miércoles, 22 de abril de 2026, con un total de 3 farmacias en servicio: una en Zona Centro, otra en Campo Exterior y una opción para el turno nocturno. La relación se basa en los datos comunicados por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta.
Consulta el horario según el momento en el que necesites asistencia y ten a mano el teléfono de la farmacia para agilizar la atención. Esta guía es especialmente útil cuando se trata de urgencias o cuando las farmacias habituales ya han cerrado.
Zona Centro
- Hispania (Centro ciudad)
Dirección: c/. Alcalde Fructuoso Miaja, nº 4
Teléfono: 956 75 71 35
Horario: 09:00 a 23:00
Tipo: Diurna centro ciudad
Campo Exterior
- Nueva (Campo Exterior (Barriadas))
Dirección: Avda. Reyes Católicos, nº 5 (Morro)
Teléfono: 956 50 56 56
Horario: 09:00 a 23:00
Tipo: Diurna campo exterior
Turno noche
- Puya, C.B. (Campo Exterior (Barriadas))
Dirección: c/. Teniente Coronel Gautier, nº 10 (San José)
Teléfono: 956 50 04 20
Horario: 23:00 a 09:00 (del día siguiente)
Tipo: Nocturna
Recomendación: si estás buscando la atención para por la noche, ten en cuenta el horario del turno nocturno (de 23:00 a 09:00). Para cualquier gestión previa, llama al teléfono de la farmacia correspondiente antes de desplazarte.