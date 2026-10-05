Un gol de Jordi Escobar contrarrestó el tanto inicial de Suero en Castalia, dejando en bandeja la primera plaza de la tabla al Eibar

CASTELLÓN. — Sorpresa y tropiezo relevante en el SkyFi Castalia. El CD Castellón cedió la cabeza de la clasificación tras igualar a uno ante una combativa AD Ceuta que supo reponerse a un jarro de agua fría tempranero. El conjunto albinegro, que se adelantó nada más arrancar el choque por mediación de Isra Suero, vio cómo el liderato pasaba a manos del Eibar tras no poder superar la sólida propuesta del bloque caballa.

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Pese a que el arranque auguraba un plácido encuentro para los locales —Suero mandó el balón a la red en el minuto 2 a pase de Álvaro García—, el Ceuta no le perdió la cara al choque. Los hombres de la ciudad autónoma respondieron con llegadas peligrosas lideradas por Camacho y Jordi Escobar, encontrando la recompensa del empate en el arranque del segundo acto con un certero remate de ‘nueve’ de Escobar.

Claves del choque en Castalia

Golpe tempranero sin réplica continuada: El Castellón acaparó la posesión pero careció del control y la fluidez habituales para sentenciar la contienda en la primera mitad.

El Castellón acaparó la posesión pero careció del control y la fluidez habituales para sentenciar la contienda en la primera mitad. Efectividad y primer punto a domicilio: Jordi Escobar firmó el 1-1 en el inicio de la segunda parte. El Ceuta logra así su primer punto lejos de su estadio esta temporada y encadena tres jornadas consecutivas sumando.

Jordi Escobar firmó el 1-1 en el inicio de la segunda parte. El Ceuta logra así su primer punto lejos de su estadio esta temporada y encadena tres jornadas consecutivas sumando. Ocasiones claras y crispación en la grada: Aunque Adam Jakobsen estrelló un balón en el larguero para los locales y Escobar rozó el doblete, el marcador no se volvió a mover. La afición de Castalia mostró su descontento con el arbitraje de Marta Huerta de Aza al término del partido.

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