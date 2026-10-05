Un gol de Jordi Escobar contrarrestó el tanto inicial de Suero en Castalia, dejando en bandeja la primera plaza de la tabla al Eibar
CASTELLÓN. — Sorpresa y tropiezo relevante en el SkyFi Castalia. El CD Castellón cedió la cabeza de la clasificación tras igualar a uno ante una combativa AD Ceuta que supo reponerse a un jarro de agua fría tempranero. El conjunto albinegro, que se adelantó nada más arrancar el choque por mediación de Isra Suero, vio cómo el liderato pasaba a manos del Eibar tras no poder superar la sólida propuesta del bloque caballa.
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Pese a que el arranque auguraba un plácido encuentro para los locales —Suero mandó el balón a la red en el minuto 2 a pase de Álvaro García—, el Ceuta no le perdió la cara al choque. Los hombres de la ciudad autónoma respondieron con llegadas peligrosas lideradas por Camacho y Jordi Escobar, encontrando la recompensa del empate en el arranque del segundo acto con un certero remate de ‘nueve’ de Escobar.
Claves del choque en Castalia
- Golpe tempranero sin réplica continuada: El Castellón acaparó la posesión pero careció del control y la fluidez habituales para sentenciar la contienda en la primera mitad.
- Efectividad y primer punto a domicilio: Jordi Escobar firmó el 1-1 en el inicio de la segunda parte. El Ceuta logra así su primer punto lejos de su estadio esta temporada y encadena tres jornadas consecutivas sumando.
- Ocasiones claras y crispación en la grada: Aunque Adam Jakobsen estrelló un balón en el larguero para los locales y Escobar rozó el doblete, el marcador no se volvió a mover. La afición de Castalia mostró su descontento con el arbitraje de Marta Huerta de Aza al término del partido.
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