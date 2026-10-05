El técnico de la AD Ceuta elogia el despliegue de sus futbolistas en Castalia y asegura que la victoria «estuvo mucho más cerca» del bando visitante

CASTELLÓN. — Orgulloso, reivindicativo y con un discurso ambicioso. Así compareció José Juan Romero en la sala de prensa del SkyFi Castalia tras el valioso empate (1-1) cosechado por la AD Ceuta ante el CD Castellón. El preparador sevillano no dudó en catalogar la actuación de los suyos como «un extraordinario partido» y defendió que, por méritos y ocasiones, el triunfo mereció caer del lado caballa.

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A pesar de encajar un gol en el minuto 2, el técnico destacó la capacidad de reacción de su plantilla frente a un oponente al que definió como «probablemente el mejor equipo de la categoría ahora mismo». Según Romero, su planteamiento táctico neutralizó las virtudes locales: «Se ha jugado a lo que ha querido el Ceuta en todo momento. La victoria ha estado mucho más cerca de nuestro bando que del Castellón».

Las claves de la comparecencia del técnico caballa

Superación ante las adversidades: Romero recordó los contratiempos en la confección del equipo, las lesiones y un inicio de curso «muy convulso» tanto en el plano deportivo como extradeportivo, garantizando que el grupo seguirá creciendo.

Romero recordó los contratiempos en la confección del equipo, las lesiones y un inicio de curso «muy convulso» tanto en el plano deportivo como extradeportivo, garantizando que el grupo seguirá creciendo. Estrategia táctica calculada: Explicó que el plan pasó por conceder la salida de balón a los centrales rivales para taponar los espacios interiores, evitando que el Castellón conectara entre líneas.

Explicó que el plan pasó por conceder la salida de balón a los centrales rivales para taponar los espacios interiores, evitando que el Castellón conectara entre líneas. Poderío a balón parado: El entrenador alabó el trabajo del cuerpo técnico en las acciones de estrategia, faceta en la que considera que su equipo cuenta «con el mejor especialista» y que sirvió para certificar el tanto del empate.

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