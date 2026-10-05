El técnico de la AD Ceuta elogia el despliegue de sus futbolistas en Castalia y asegura que la victoria «estuvo mucho más cerca» del bando visitante
CASTELLÓN. — Orgulloso, reivindicativo y con un discurso ambicioso. Así compareció José Juan Romero en la sala de prensa del SkyFi Castalia tras el valioso empate (1-1) cosechado por la AD Ceuta ante el CD Castellón. El preparador sevillano no dudó en catalogar la actuación de los suyos como «un extraordinario partido» y defendió que, por méritos y ocasiones, el triunfo mereció caer del lado caballa.
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A pesar de encajar un gol en el minuto 2, el técnico destacó la capacidad de reacción de su plantilla frente a un oponente al que definió como «probablemente el mejor equipo de la categoría ahora mismo». Según Romero, su planteamiento táctico neutralizó las virtudes locales: «Se ha jugado a lo que ha querido el Ceuta en todo momento. La victoria ha estado mucho más cerca de nuestro bando que del Castellón».
Las claves de la comparecencia del técnico caballa
- Superación ante las adversidades: Romero recordó los contratiempos en la confección del equipo, las lesiones y un inicio de curso «muy convulso» tanto en el plano deportivo como extradeportivo, garantizando que el grupo seguirá creciendo.
- Estrategia táctica calculada: Explicó que el plan pasó por conceder la salida de balón a los centrales rivales para taponar los espacios interiores, evitando que el Castellón conectara entre líneas.
- Poderío a balón parado: El entrenador alabó el trabajo del cuerpo técnico en las acciones de estrategia, faceta en la que considera que su equipo cuenta «con el mejor especialista» y que sirvió para certificar el tanto del empate.
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