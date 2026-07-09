El prometedor delantero centro, con doble nacionalidad marroquí y canadiense, llega cedido por el RCD Espanyol tras una rápida gestión de la dirección deportiva caballa.

La AD Ceuta FC sigue apuntalando su proyecto deportivo para la nueva temporada. La dirección deportiva liderada por Edu Villegas se ha movido con máxima agilidad en el mercado de traspasos para cerrar la incorporación de Omar Sadik, delantero centro de 22 años que llega al conjunto caballa en calidad de cedido por el RCD Espanyol hasta el final del curso.

El club norteafricano logra adelantarse así a clubes de superior categoría como el Tenerife o el Granada, que habían mostrado un fuerte interés en hacerse con los servicios del ariete. Con este movimiento, Sadik se convierte formalmente en el quinto fichaje del verano para el Ceuta, sumándose a las incorporaciones ya confirmadas de Ale Meléndez, Cedric, Álex Camacho y Jordi Escobar.

Siguiendo la exitosa fórmula de Marcos Fernández

La llegada de Sadik al Alfonso Murube despierta una gran expectación entre la afición local al recordar, de forma inevitable, el precedente de Marcos Fernández. El también delantero llegó en su día a préstamo desde la entidad blanquiazul, firmando una temporada sensacional en la que registró 14 goles y dos asistencias.

El perfil de Omar Sadik promete pólvora y potencia para el ataque del equipo:

Doble nacionalidad: Marroquí y canadiense (nacido en Beni Melal, Marruecos, en 2004).

Marroquí y canadiense (nacido en Beni Melal, Marruecos, en 2004). Trayectoria: Fichado por el Espanyol en 2022 para su etapa juvenil, su gran nivel en el filial le valió una renovación de contrato hasta junio de 2028 y el debut con el primer equipo perico. La pasada campaña militó cedido en el Pau FC de la Ligue 2 francesa .

Fichado por el Espanyol en 2022 para su etapa juvenil, su gran nivel en el filial le valió una renovación de contrato y el debut con el primer equipo perico. La pasada campaña militó cedido en el . Internacional: Es un futbolista habitual en las categorías inferiores de la selección de Marruecos.

Las cualidades del nuevo «9» caballa

En el comunicado oficial remitido por el club, la AD Ceuta destaca las virtudes físicas y técnicas que el atacante zurdo aportará a los esquemas ofensivos del equipo:

Atributo Técnico Impacto en el Juego Referente de área Destacado instinto goleador y potente disparo con la pierna izquierda. Poderío físico Gran dominio del juego aéreo y facilidad para el juego de espaldas. Trabajo táctico Capacidad para proteger el esférico, fijar a los centrales rivales y generar espacios.

«Con la incorporación de Omar Sadik, la AD Ceuta FC suma a su plantilla un delantero joven, con talento, ambición y un gran margen de crecimiento. Le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa defendiendo nuestros colores», destaca la entidad.

El mercado sigue abierto en las oficinas del Murube

La plantilla del Ceuta no está ni mucho menos cerrada. Tras confirmarse la baja de Manu Sánchez, quien se despide del club rumbo al Juventud Torremolinos, la dirección deportiva trabaja en cerrar de forma inminente la llegada del lateral Álex Petxarroman. Asimismo, se mantiene abierto el frente para tratar la incorporación del defensa central Iker Recio, perteneciente a la disciplina del Cádiz CF.