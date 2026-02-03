El conjunto azulgrana recibe este martes al equipo turco en el Palau Blaugrana con el objetivo de consolidar su posición en la zona noble de la clasificación europea

El FC Barcelona afronta este martes, 3 de febrero, una cita de máxima exigencia en la Euroliga 2025-26. El equipo catalán recibe en el Palau Blaugrana al Fenerbahçe turco en el marco de la vigesimosexta jornada de la competición continental. El encuentro se presenta como un duelo directo entre dos aspirantes al título que buscan asegurar su presencia en los puestos que otorgan la ventaja de campo en las eliminatorias previas a la Final Four.

Horario: ¿A qué hora se juega el Barcelona – Fenerbahçe?

El enfrentamiento entre el Barcelona y el Fenerbahçe dará comienzo a las 20:30 horas (horario peninsular español). La atmósfera del feudo azulgrana será determinante para intentar frenar el potencial del conjunto visitante, uno de los rivales más físicos y experimentados del panorama europeo actual.

Televisión: ¿Dónde ver el Barcelona – Fenerbahçe en directo?

La retransmisión del partido correrá a cargo de Movistar+, que ofrecerá la cobertura íntegra del choque. Los abonados podrán seguir el encuentro en directo a través del canal principal de la plataforma, Movistar Plus (dial 7).

Como es habitual en las grandes citas de la Euroliga, la narración y los comentarios técnicos estarán liderados por el equipo de expertos de la cadena, que cuenta con nombres de referencia como David Carnicero, Fran Fermoso, Amaya Valdemoro, Lucio Angulo, Antonio Lamolda, José Ajero, Antonio Sánchez, Sara Giménez, Milena Martín o Nacho Rodríguez, entre otros. La conexión previa al inicio de las 20:30 horas permitirá conocer las últimas novedades de las plantillas y el análisis táctico de un choque que se antoja decisivo.