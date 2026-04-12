La Policía Municipal ha detenido a un hombre por quebrantamiento de condena. Las autoridades trabajan para determinar si se trata de un caso de violencia de género.

PAMPLONA – Un trágico suceso ha conmocionado este domingo al barrio de San Jorge, en Pamplona. Una mujer ha fallecido tras precipitarse desde la terraza de un edificio de viviendas en la calle Sanduzelai. A raíz de estos hechos, la Policía Municipal ha procedido a la detención de un hombre por quebrantar una orden de alejamiento que tenía en vigor respecto a la víctima.

Los hechos

El suceso se produjo en torno a las 4:30 horas de la madrugada. Tras recibir el aviso, un equipo médico se desplazó de inmediato al lugar, aunque lamentablemente solo pudo confirmar el fallecimiento de la mujer, sin posibilidad de realizar maniobras de reanimación.

La investigación se centra ahora en esclarecer las circunstancias de la caída. La Policía Municipal mantiene abiertas todas las hipótesis para determinar si la muerte se produjo de forma accidental o si el detenido tuvo algún grado de implicación en el desenlace.

Investigación por posible violencia machista

El Gobierno de Navarra ha confirmado que las fuerzas policiales están investigando el fallecimiento bajo el protocolo de violencia machista, a la espera de que la inspección técnica realizada por la policía científica de la Policía Nacional y las diligencias judiciales arrojen luz sobre el caso.

Colaboración institucional: El Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra trabajan de forma conjunta y están en contacto permanente para seguir el avance de las pesquisas.

El Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra trabajan de forma conjunta y están en contacto permanente para seguir el avance de las pesquisas. Condolencias oficiales: El Ejecutivo Foral ha emitido un comunicado expresando su profunda preocupación por lo ocurrido y trasladando sus condolencias a la familia y al entorno cercano de la fallecida.

Las instituciones han hecho un llamamiento a la prudencia mientras los agentes de la policía científica completan el análisis del lugar de los hechos para determinar la naturaleza de este trágico incidente.