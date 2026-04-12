El presidente del Gobierno inicia una visita oficial de tres días en China buscando atraer inversión de calidad y reducir un déficit comercial que en 2025 superó los 42.000 millones de euros.

PEKÍN – Pedro Sánchez ya se encuentra en la capital china para dar comienzo a una de las agendas internacionales más ambiciosas de su mandato. Acompañado por su esposa, Begoña Gómez, el jefe del Ejecutivo español arranca este lunes una visita oficial que combina la diplomacia de alto nivel con un marcado carácter económico y científico.

El reto del déficit: 42.000 millones de euros

El principal caballo de batalla de esta visita es el desequilibrio en los intercambios comerciales. A pesar de que las exportaciones españolas hacia el gigante asiático crecieron un 6,8% el año pasado, el déficit sigue siendo masivo.

Exportaciones (2025): 8.000 millones de euros.

8.000 millones de euros. Déficit comercial: Superior a los 42.000 millones de euros.

Superior a los 42.000 millones de euros. La estrategia: Sánchez busca mejorar el acceso al mercado chino para las empresas españolas y diversificar las ventas hacia sectores de mayor valor añadido.

Como señal positiva, el Ministerio de Comercio chino ha incluido recientemente a España como «país prioritario» para facilitar la entrada de productos extranjeros, un gesto que Moncloa interpreta como un fruto de la constancia diplomática.

Innovación y Espacio: La agenda del lunes

La jornada inaugural de la agenda oficial estará volcada en el ecosistema tecnológico chino, con visitas clave que refuerzan la cooperación científica:

Universidad de Tsinghua: Ponencia ante estudiantes de una de las instituciones más prestigiosas del mundo. Academia China de Ciencias: Visita a proyectos conjuntos, destacando la misión espacial SMILE, que estudia la interacción sol-tierra, y la cooperación en aceleradores de partículas. Sánchez recibirá allí una cátedra honoraria. Xiaomi: La jornada concluirá con una visita al parque científico de este gigante tecnológico.

Inversiones en sectores estratégicos

El Gobierno aspira a que el capital chino en España —que alcanzó los 4.698 millones de euros en 2024— siga expandiéndose más allá de sus nichos actuales. Actualmente, el flujo de capital se concentra en automoción, servicios financieros y maquinaria industrial. El objetivo es atraer ahora proyectos orientados a la innovación y la creación de empleo estable.

Encuentros al más alto nivel

A partir del lunes, Sánchez mantendrá reuniones bilaterales con la cúpula del poder chino: el presidente Xi Jinping, el primer ministro Li Qiang y el presidente de la Asamblea Nacional Popular, Zhao Leji. Además del componente económico, los mandatarios abordarán la situación geopolítica actual, con especial atención a las crisis en Oriente Medio.

La visita comenzó este fin de semana con un carácter privado, durante el cual el presidente y su esposa fueron vistos recorriendo los tradicionales hutongs y el Palacio de Verano de Pekín antes de retomar la actividad institucional.