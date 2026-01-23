El Levante UD y el Elche CF abren este viernes la Jornada 21 de LaLiga EA Sports en un duelo marcado por la urgencia de los locales, que ocupan puestos de descenso, y la ambición de los ilicitanos, asentados en la zona noble de la clasificación.

El estadio Ciutat de València acoge este viernes 23 de enero de 2026 un enfrentamiento regional con mucho en juego. Tras ascender juntos la temporada pasada, ambos equipos viven realidades opuestas en la máxima categoría, lo que convierte este partido en una cita clave para sus respectivos objetivos.

Situación de los equipos: Así llegan al duelo

• Levante UD: El conjunto dirigido por Luís Castro se encuentra en una situación crítica, situado en la 19ª posición con 14 puntos. Tras caer ante el Real Madrid (2-0) en la última jornada, los granotas necesitan imperiosamente los tres puntos en casa para no descolgarse de la lucha por la permanencia.

• Elche CF: Los hombres de Eder Sarabia son una de las revelaciones del campeonato. Actualmente ocupan la 8ª plaza con 24 puntos (en plena lucha por puestos europeos). Llegan con la moral alta tras golear al Rayo Vallecano (4-0) y sumar puntos importantes ante rivales directos como el Sevilla o el Valencia.

Horario: ¿A qué hora ver el Levante – Elche?

El partido correspondiente a la vigesimoprimera jornada de LaLiga dará comienzo en el horario habitual de los viernes:

• Hora: 21:00 horas (CET).

• Lugar: Estadio Ciutat de València (Valencia).

Televisión: ¿Dónde ver el partido en directo?

En España, la cobertura del encuentro estará disponible a través de diferentes opciones legales de emisión:

• Televisión: El partido se podrá seguir a través de DAZN LALIGA (disponible en la propia plataforma de DAZN y en operadores como Movistar y Orange).

• En abierto: Como novedad para esta jornada, el encuentro también se emitirá a través de DAZN en abierto (requiere registro gratuito en su web/app).

• Online: Mediante las aplicaciones oficiales de los operadores con derechos y el seguimiento en directo de los principales diarios deportivos.

Alineaciones probables

Se espera que ambos técnicos apuesten por sus bloques habituales para este inicio de la segunda vuelta:

• Levante: Andrés Fernández; Andrés García, Elgezabal, Dela, Pampín; Kochorashvili, Oriol Rey, Carlos Álvarez; Morales, Brugué e Iván Romero.

• Elche: Dituro; Diaby, Bigas, Affengruber; Josan, Febas, Rodrigo Mendoza, Salinas; Nico Castro, Yago Santiago y Agustín Álvarez.