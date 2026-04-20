El certamen, que premiará la obra ganadora con 1.200 euros, permanecerá abierto hasta el próximo 2 de junio para artistas y diseñadores mayores de edad.

La maquinaria para las Fiestas Patronales de Ceuta 2026 ya se ha puesto en marcha. La Consejería de Educación, Cultura y Juventud, a través del Negociado de Festejos, ha anunciado oficialmente la apertura del concurso para elegir el cartel que representará el evento más esperado del verano ceutí.

Un premio al talento y la creatividad

El concurso está dotado con un premio único de 1.200 euros. La convocatoria está dirigida a personas físicas o jurídicas mayores de 18 años, quienes podrán presentar un máximo de dos obras originales e inéditas. Desde la organización se hace especial hincapié en la originalidad: cualquier indicio de plagio conllevará la exclusión inmediata del participante.

Requisitos técnicos y diseño

Los artistas gozarán de técnica libre, siempre que el diseño sea apto para la reproducción en cuatricromía (quedan excluidos colores metalizados o fluorescentes). Las especificaciones principales incluyen:

Formato: Vertical, de 50 x 70 cm.

Vertical, de 50 x 70 cm. Soporte: Montado sobre cartón pluma o PVC.

Montado sobre cartón pluma o PVC. Identidad: El diseño debe incluir obligatoriamente el escudo de la ciudad y el texto: “Fiestas Patronales de Ceuta, en honor de Santa María de África, del 1 al 8 de agosto de 2026”.

El objetivo es encontrar una imagen que no solo capture la esencia de la Feria, sino que también sirva como un potente reclamo turístico bajo un lenguaje visual contemporáneo.

Jurado y selección

La elección recaerá en un jurado especializado compuesto por entre tres y cinco profesionales del mundo del arte, el diseño y la comunicación. Este comité, presidido por la consejera del área, evaluará tanto la calidad artística como la capacidad de la obra para transmitir los valores y la tradición de Ceuta.

Marco legal y participación

El proceso se rige por el sistema de concurrencia competitiva, asegurando la transparencia e igualdad de condiciones para todos los aspirantes. Según consta en el informe de consignación presupuestaria, la ciudad ya ha reservado el crédito necesario para garantizar el pago del galardón.

Con esta iniciativa, Ceuta busca no solo promocionar sus fiestas, sino también fomentar la participación ciudadana y dar visibilidad al talento artístico local y nacional. Los interesados pueden consultar las bases completas en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta (BOCCE).