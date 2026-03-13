El Palau Blaugrana acoge este viernes, 13 de marzo, un duelo crucial para las aspiraciones europeas del conjunto azulgrana. El Barça recibe al Hapoel a las 20:30 horas en un encuentro perteneciente a la recta final de la fase regular de la máxima competición continental.

La Euroliga 2025-26 encara sus capítulos decisivos con la disputa de la jornada 31, una cita marcada en rojo para el FC Barcelona. El equipo catalán se mide este viernes al Hapoel en un escenario de máxima exigencia como es el Palau Blaugrana, donde los hombres de la sección de baloncesto buscarán certificar su solidez ante el conjunto israelí antes de la llegada de las eliminatorias finales.

El choque, que se prevé de alta intensidad física y técnica, pondrá a prueba la resistencia del cuadro barcelonista en una semana de doble compromiso europeo, factor determinante para la clasificación final en la tabla de la fase regular.

Horario del Barcelona – Hapoel: ¿A qué hora se juega?

El enfrentamiento entre el Barça y el Hapoel tendrá lugar hoy, viernes 13 de marzo, en la capital catalana. El salto inicial está programado para las 20:30 horas, momento en el que el balón comenzará a rodar sobre el parqué del feudo azulgrana.

Televisión: ¿Dónde ver el partido en directo?

Los aficionados al baloncesto disponen de varias opciones para seguir la evolución del marcador y el juego en vivo. La retransmisión televisiva en España correrá a cargo de Movistar Plus+, plataforma que ostenta los derechos de emisión de la competición:

• Canal principal: El encuentro se podrá ver a través de #Vamos (disponible en los diales 8 y 50 de la plataforma).

• Equipo de retransmisión: La narración y el análisis técnico contarán con las voces habituales de la cadena, incluyendo a especialistas como David Carnicero, Fran Fermoso, Amaya Valdemoro y Lucio Angulo, entre otros.