Estrellas como Jude Bellingham, Michael Olise y Achraf Hakimi se perderían unas hipotéticas semifinales de ver otra tarjeta. En España, solo Ferrán Torres está bajo riesgo.

La emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entra en su fase más decisiva. Superados los octavos de final, las ocho mejores selecciones del planeta ya perfilan sus estrategias para los cuartos de final. Sin embargo, la tensión deportiva viene acompañada de una seria amenaza administrativa: un total de 17 jugadores disputarán esta ronda condicionados por una tarjeta amarilla acumulada. Si vuelven a ser amonestados, se perderán de manera automática el partido de semifinales.

Ferrán Torres: el único frente de riesgo en España

En el bando de la selección española, que logró una histórica clasificación a cuartos tras imponerse a Portugal con un gol agónico en el minuto 90, la situación disciplinaria está prácticamente bajo control.

El seleccionador nacional puede respirar tranquilo con la gran mayoría de sus efectivos libres de cargas, con una sola excepción:

Apercibido: Ferrán Torres .

. El motivo: El delantero del FC Barcelona recibió la cartulina amarilla por parte del colegiado Anthony Taylor durante la prórroga ante Portugal, mientras se defendía con intensidad la mínima ventaja en los instantes finales.

Si Torres ve una nueva amonestación frente a Bélgica, no podrá jugar las hipotéticas semifinales. El resto de la delegación española llega totalmente limpia a esta instancia.

Las grandes potencias, en el alambre

El problema se magnifica en otras selecciones favoritas que cuentan con piezas vitales al borde de la suspensión. Los casos que más preocupan de cara a la confección de los onces titulares son:

Inglaterra (4 apercibidos): La selección británica es una de las más castigadas. Su máxima estrella, Jude Bellingham , arrastra amonestación de octavos, al igual que los puntales Declan Rice , Marc Guehi y Nico O’Reilly. Todos ellos deberán medirse a Noruega con cautela extrema.

La selección británica es una de las más castigadas. Su máxima estrella, , arrastra amonestación de octavos, al igual que los puntales , Marc Guehi y Nico O’Reilly. Todos ellos deberán medirse a Noruega con cautela extrema. Francia (2 apercibidos): En el esquema de Didier Deschamps, el centrocampista del Bayern Múnich, Michael Olise , se encuentra al límite tras ver la tarjeta en la ronda previa. Le acompaña en la lista de advertidos Manu Koné.

En el esquema de Didier Deschamps, el centrocampista del Bayern Múnich, , se encuentra al límite tras ver la tarjeta en la ronda previa. Le acompaña en la lista de advertidos Manu Koné. Marruecos (4 apercibidos): El combinado africano arriesga la columna vertebral de su zaga y mediocampo con figuras de la talla de Achraf Hakimi, Issa Diop, Redouane Halhal y Bilal El Khannouss.

La norma de la FIFA: El reglamento de la Copa del Mundo estipula de manera taxativa que el contador de tarjetas amarillas individuales se limpiará por completo una vez terminen los cuartos de final. Con esto se busca garantizar que ningún futbolista se pierda la gran final del torneo por acumulación de tarjetas en fases previas. El gran reto para estos 17 jugadores consiste, por tanto, en sobrevivir limpios a los próximos 90 minutos.

Listado completo de futbolistas condicionados en cuartos de final: