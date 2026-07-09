La ronda gala afronta su primer test de alta montaña en los Pirineos con un trayecto de 186,2 kilómetros que incluye el ascenso al Tourmalet y un final inédito en el circo de Gavarnie

El Tour de Francia 2026 pone a prueba este jueves a los principales aspirantes al triunfo final con la disputa de su sexta etapa. Se trata de un recorrido de alta montaña en los Pirineos que combina vertientes clásicas de la carrera con un final inédito en un entorno excepcional. La jornada, para la que se prevé nuevamente un clima muy caluroso, presenta un trazado de 186,2 kilómetros y un total de 4.100 metros de desnivel positivo acumulado, partiendo desde la ciudad de Pau y concluyendo en las puertas del circo de Gavarnie.

El perfil y los puertos de la gran jornada pirenaica

Los corredores participantes afrontarán un recorrido que se iniciará en Pau, la misma localidad que acogió la llegada de la quinta etapa durante la jornada del miércoles. Los primeros kilómetros del itinerario servirán como toma de contacto y calentamiento para el pelotón con las ascensiones a la Côte de Loucrup y la Côte de Mauvezin, dos dificultades que precederán al encadenado montañoso principal del día.

El gran protagonismo de los Pirineos comenzará con la subida al Col d’Aspin, al que seguirá de inmediato el mítico Tourmalet. Este coloso pirenaico se erige como el primer puerto de categoría especial (hors catégorie) en la presente edición de la ronda francesa, ofreciendo una exigente subida de 17,1 kilómetros con un desnivel medio del 7,3%.

Una vez coronada la cima del Tourmalet, los ciclistas emprenderán un largo descenso en dirección a Luz Saint-Sauveur. Desde este punto se iniciará la última subida de la jornada: una ascensión de casi 19 kilómetros con una pendiente media ligeramente inferior al 4%. A pesar de su longitud, la suavidad de las rampas provocará que para los ciclistas profesionales suponga un terreno similar a un falso llano continuo. El puerto culminará en el macizo de Monte Perdido, junto al paraje del circo de Gavarnie, declarado Patrimonio de la Humanidad. La línea de meta se situará en la mancomunidad de los valles de Gaves, en el departamento de Altos Pirineos, a escasa distancia de la frontera con España y de la icónica Brecha de Rolando.

Favoritos y la pugna por el maillot amarillo

Las características de la etapa de este jueves configuran un escenario idóneo para los grandes escaladores del pelotón. La dureza concentrada en el Tourmalet y la gestión del tramo final servirán para medir de forma precisa las fuerzas y el nivel de combatividad de figuras de la clasificación general como Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Paul Seixas o Juan Ayuso. Asimismo, la jornada plantea la incógnita de si el corredor noruego Torstein Traen, integrante del equipo Uno X, dispondrá de la capacidad necesaria para defender y conservar el maillot amarillo de líder de la carrera.

Horario y retransmisión televisiva en España

Los aficionados al ciclismo en España podrán seguir la señal televisiva en directo de esta sexta etapa a partir de las 13:55 horas a través del canal Teledeporte. Posteriormente, la emisión conectará con La 1 de Televisión Española en torno a las 15:50 horas.

De igual modo, la plataforma digital RTVE Play ofrecerá la retransmisión íntegra y sin cortes del trayecto, contando con la narración de Carlos de Andrés y los comentarios técnicos del exiclista Perico Delgado. La cobertura de los acontecimientos de la carrera se complementará con el seguimiento en Radio Nacional de España (RNE) y las actualizaciones informativas de última hora emitidas en TDP Noticias.