Las autoridades francesas despliegan drones, prohíben la pirotecnia y cierran múltiples estaciones de metro para blindar los Campos Elíseos ante posibles disturbios.

La capital francesa se prepara para una noche de máxima tensión y alerta policial. El enfrentamiento de este jueves entre las selecciones de Francia y Marruecos, correspondiente a los cuartos de final del Mundial de 2026, ha sido catalogado como un encuentro de alto riesgo por la Prefectura de Policía de París, que ha diseñado un dispositivo de seguridad reforzado para evitar altercados en las calles de la metrópoli.

El precedente de las semifinales del Mundial de Qatar en 2022, que se saldó con más de 266 detenciones en todo el país (167 de ellas solo en la capital), mantiene en alerta a las fuerzas de seguridad galas. En el área metropolitana de París reside una de las mayores comunidades de la diáspora marroquí, estimada en unas 300.000 personas (alcanzando los 2,2 millones en todo el territorio francés).

El plan de contención: Drones y blindaje comercial

El decreto oficial de la Prefectura entrará en vigor a las 21:00 horas, justo una hora antes de que ruede el balón en territorio norteamericano (22:00 hora francesa). El plan de choque incluye medidas drásticas en los puntos calientes de la ciudad:

Vigilancia aérea: Se ha emitido una orden extraordinaria que faculta a la policía para utilizar drones de seguridad que sobrevolarán la capital de forma continua para detectar focos de tensión en tiempo real.

Se ha emitido una orden extraordinaria que faculta a la policía para utilizar que sobrevolarán la capital de forma continua para detectar focos de tensión en tiempo real. Prohibición de pirotecnia: Queda estrictamente prohibido el uso o transporte de material pirotécnico y fuegos artificiales en la vía pública.

Queda estrictamente prohibido el uso o transporte de material pirotécnico y fuegos artificiales en la vía pública. Protección de comercios: Ante el temor de que se repitan los saqueos vividos en las recientes celebraciones de la Champions League, los comerciantes de la emblemática avenida de los Campos Elíseos han comenzado a tapiar las fachadas y escaparates de sus establecimientos.

Apagón logístico en la red de transportes

Con el objetivo de evitar las grandes aglomeraciones y embolsar los flujos de aficionados, las autoridades de transportes han decretado el cierre técnico durante toda la noche de estaciones clave que conectan con el centro de las celebraciones:

Línea de Metro Afectación del Servicio Línea 6 Cierre total del tramo comprendido entre las paradas de Charles de Gaulle-Étoile y Trocadéro. Líneas 8, 9, 12 y 14 Clausura selectiva de varias de sus estaciones estratégicas cercanas al eje monumental.

Extracto del comunicado de la Prefectura de París

El organismo policial ha justificado la dureza del despliegue mediante un comunicado formal en el que apoya la celeridad de las medidas: