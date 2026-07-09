Los combinados de Kylian Mbappé y Achraf Hakimi se enfrentan este jueves, 9 de julio, en el estadio de Boston en un duelo decisivo por un billete a las semifinales del torneo

Las selecciones de Francia y Marruecos se enfrentan este jueves, 9 de julio, en los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro, que se disputará en el estadio de Boston, en Estados Unidos, pondrá en juego una plaza para las semifinales del torneo internacional, reeditando el enfrentamiento que ambas escuadras protagonizaron en la misma penúltima ronda del Mundial de Catar en el año 2022.

El campeonato del mundo entra en su fase decisiva con un enfrentamiento de máxima exigencia entre dos de los combinados que mejor rendimiento han mostrado a lo largo de la cita mundialista. El partido de este jueves se presenta con antecedentes históricos favorables para el conjunto europeo, que se ha impuesto en cinco de las seis ocasiones en las que se han medido de manera oficial. El único triunfo del cuadro africano se remonta al año 1998, durante la tanda de penaltis del Torneo Hassan II de Casablanca. En su último precedente en la Copa del Mundo de 2022, la escuadra francesa venció por un marcador de 2-0 con goles de Theo Hernández y Randal Kolo Muani en el estadio Al Bayt.

Una Francia impecable guiada por el acierto de Kylian Mbappé

El conjunto dirigido por la federación francesa se presenta en la ronda de cuartos de final tras firmar un trayecto perfecto en la competición. Francia llega a este partido como la única selección participante que ha logrado la victoria en sus cinco compromisos previos dentro del tiempo reglamentario, sin la necesidad de recurrir a prórrogas ni tandas de penaltis. En los octavos de final, el cuadro galo superó a Paraguay por la mínima diferencia tras un penalti cometido sobre Desiré Doué que ejecutó Kylian Mbappé, en un encuentro marcado por la intensidad y el rigor defensivo del equipo de Les Bleus.

A lo largo del torneo actual, Francia ha destacado por su acierto goleador, acumulando 14 tantos a favor y encajando únicamente dos en contra. El delantero Kylian Mbappé, futbolista del Real Madrid, lidera la faceta ofensiva con siete goles anotados y 12 asistencias en lo que va de campeonato. El resto de las aportaciones goleadoras francesas se reparten entre Ousmane Dembélé, con cuatro dianas, Desiré Doué con dos, y Bradley Barcola con un tanto. Con estos registros, el bloque europeo aspira a sellar su clasificación para la que sería su tercera semifinal consecutiva en una Copa del Mundo tras las alcanzadas en las ediciones de Rusia 2018 y Catar 2022, un hito que históricamente solo han firmado Alemania y Brasil.

Marruecos busca su segunda semifinal consecutiva con la duda de Ismael Saibari

Por su parte, la selección de Marruecos afronta la cita de Boston consolidada entre los mejores equipos del panorama internacional y manteniendo su condición de invicta tras cinco compromisos disputados. El plantel norteafricano inició su andadura con un empate ante Brasil, venció posteriormente a Escocia por 1-0 y goleó a Haití por 4-2. En las rondas de eliminación directa, el conjunto entrenado por Ouahbi eliminó a los Países Bajos en los penaltis y derrotó con solvencia en octavos de final a Canadá por un resultado de 3-1, gracias a dos goles de Azzedine Ounahi y uno de Soufiani Rahimi.

La principal preocupación para el cuadro alauí reside en el estado físico de su delantero Ismael Saibari, recientemente fichado por el Bayern de Múnich, quien se retiró en el minuto 22 del partido contra Canadá debido a un tirón en el muslo de la pierna derecha y se mantiene como seria duda para el once inicial. A pesar de este contratiempo, Marruecos se apoya en su bloque defensivo comandado por el portero Yassine Bounou, que solo ha recibido cuatro goles, y en la producción ofensiva de Brahim Díaz —con participación en seis goles y cuatro asistencias desde la Copa de África— y del lateral Achraf Hakimi. El defensor del París Saint-Germain acumula 15 asistencias en el presente torneo y ha generado un total de 21 ocasiones de peligro sumando los datos de este Mundial y el anterior, la cifra más alta registrada por un defensor africano en una sola edición.

Horario y retransmisión televisiva: dónde ver el partido gratis en España

El partido de cuartos de final del Mundial 2026 entre Francia y Marruecos se disputará este jueves, 9 de julio, a partir de las 22:00 horas (hora peninsular española) en el estadio de Boston.

Los aficionados al fútbol en España podrán seguir el encuentro en directo y de forma gratuita en televisión a través de La 1 de Televisión Española (TVE). Asimismo, el compromiso se emitirá en directo por internet a través de la plataforma digital RTVE Play, donde se ofrecerá la opción alternativa de escuchar la narración en lengua catalana. La cobertura informativa del partido se complementará con la retransmisión en directo de Radio Nacional de España (RNE) y el seguimiento minuto a minuto a través de la página web oficial de RTVE.es.