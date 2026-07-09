La ucraniana y la checa buscan su primera final en el torneo de Londres en un duelo sin favorita clara que se disputa este jueves, 9 de julio, en el All England Club

El torneo de Wimbledon 2026 define este jueves, 9 de julio, sus finalistas en el cuadro femenino con la disputa de las semifinales sobre la hierba de Londres. Uno de los encuentros más atractivos e igualados de la jornada enfrentará a la ucraniana Marta Kostyuk y a la checa Linda Noskova, quienes buscarán certificar el acceso a la que sería la primera final de sus respectivas carreras en el All England Club. El partido se presenta bajo un escenario muy abierto y sin una candidata clara a la victoria, donde la solidez y el control de los pequeños detalles resultarán decisivos para inclinar la balanza.

Marta Kostyuk, que afronta el tercer Grand Slam de la temporada en condición de duodécima cabeza de serie, llega a esta cita tras consolidar una progresión tenística muy destacada en los últimos meses. Con esta clasificación, la jugadora ucraniana iguala su mejor registro histórico en un torneo de esta categoría, repitiendo la ronda de semifinales que ya alcanzó este mismo año en Roland Garros, donde cedió ante la rusa Andreeva. En la ronda de cuartos de final, Kostyuk mostró una versión implacable al superar por la vía rápida a la italiana Jasmine Paolini con un contundente marcador de 6-3 y 6-2.

Para inscribir su nombre entre las cuatro mejores del torneo británico, la tenista ucraniana ha tenido que superar un camino de máxima exigencia. Tras los compromisos iniciales, Kostyuk se vio obligada a batallar intensamente en la segunda ronda para remontar un set adverso frente a Blinkova, cerrando el choque con un tanteo de 6-7, 6-3 y 6-3. Una situación similar experimentó en la tercera fase del campeonato, donde volvió a necesitar las tres mangas reglamentarias para doblegar a la estadounidense Emma Navarro por 6-2, 4-6 y 6-1.

Por su parte, Linda Noskova asume el compromiso como la novena cabeza de serie del cuadro londinense. La representación de la República Checa en esta instancia de la competición es especialmente notoria, ya que su compatriota Karolina Muchova disputará de forma paralela la otra semifinal del torneo frente a la estadounidense Coco Gauff. Noskova certificó su acceso a las semifinales tras exhibir una gran solidez en los cuartos de final, donde batió en dos sets a la belga Elise Mertens por un resultado de 6-3 y 7-5.

Al igual que su rival de este jueves, la jugadora centroeuropea arrastra un desgaste considerable debido a un trayecto sumamente trabajado. En la segunda ronda de Wimbledon, Noskova requirió de tres parciales para deshacerse de Osorio por 6-3, 4-6 y 6-2, mientras que en la tercera ronda compitió al límite frente a Sorana Cirstea en un duelo que se resolvió en el desempate del último set por 2-6, 6-3 y 7-6. En la ronda de octavos de final, la tenista checa dio muestras de su madurez competitiva al derrotar a la norteamericana Madison Keys por 6-4 y 7-6.

Los precedentes entre ambas tenistas en el circuito profesional son muy escasos, registrándose un único enfrentamiento previo en el historial particular que domina Kostyuk por 1-0. Dicho compromiso tuvo lugar durante la presente temporada de 2026 en el torneo WTA 1000 de Madrid —certamen que acabó conquistando la ucraniana—, con un resultado favorable para ella por 7-6 y 6-0. El partido de este jueves supondrá, por consiguiente, el primer duelo directo que protagonicen en un escenario de Grand Slam y sobre una superficie como el césped.

El encuentro de semifinales entre Marta Kostyuk y Linda Noskova se disputará este jueves, 9 de julio. El comienzo del juego está programado para llevarse a cabo a continuación del partido entre Kostyuk y Noskova, el cual arrancará no antes de las 14:30 horas. De este modo, se estima que el inicio de la contienda se produzca en torno a las 16:30 horas (hora peninsular española).

La retransmisión televisiva del partido en directo en España se efectuará en exclusiva a través de los canales de la plataforma Movistar Plus+. El partido podrá sintonizarse mediante el canal principal Movistar Plus+ (M7), así como en las frecuencias temáticas M+ Wimbledon UHD (dial 444) y M+ Deportes 2 (dial 64).