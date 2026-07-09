La estadounidense y la checa se enfrentan este jueves 9 de julio en la pista central de Londres por un puesto en la gran final del torneo sobre hierba

Karolina Muchova y Cori Gauff se enfrentarán este jueves 9 de julio en una de las semifinales femeninas de Wimbledon 2026. El encuentro, donde se medirán la décima y la séptima cabeza de serie del torneo, presenta a la jugadora estadounidense como ligera favorita en los pronósticos de una jornada histórica para ambas tenistas en el tercer Grand Slam de la temporada.

El torneo de Wimbledon 2026 afronta su recta final con la disputa de las semifinales del cuadro femenino. La pista central del All England Club será el escenario del duelo de máxima exigencia entre Cori ‘Coco’ Gauff y Karolina Muchova, un partido inédito sobre la superficie de hierba que determinará a una de las finalistas del campeonato británico.

La trayectoria de Cori Gauff hacia su primera semifinal en Londres

Cori Gauff, séptima cabeza de serie del torneo, accede a esta ronda tras superar en los cuartos de final a su compatriota Jessica Pegula con un resultado de 4-6, 6-3 y 6-3. La tenista norteamericana completó una destacada actuación al ser capaz de remontar un set adverso frente a la cuarta cabeza de serie de la cita londinense.

A la jugadora estadounidense nunca se le había dado bien históricamente el torneo de Wimbledon, por lo que esta edición de 2026 representa la primera ocasión en la que consigue clasificarse entre las cuatro mejores jugadoras del cuadro. Para alcanzar la presente ronda, la vigente campeona de Roland Garros y del US Open ha tenido que afrontar partidos de gran dureza física y mental. Ya en la segunda ronda del torneo, Gauff estuvo al límite frente a la argentina Solana Sierra, a la que derrotó por 6-3, 3-6 y 7-6. Posteriormente, volvió a necesitar tres mangas tanto en la tercera ronda contra su compatriota Claire Lu (6-3, 6-7 y 6-2) como en los octavos de final frente a la suiza Belinda Bencic, en un encuentro que finalizó 4-6, 6-3 y 6-4 y donde volvió a demostrar su capacidad de resiliencia al dar la vuelta a un marcador desfavorable.

El camino de Karolina Muchova y los antecedentes entre ambas

El espíritu combativo de la tenista de Estados Unidos será puesto a prueba por la checa Karolina Muchova, décima cabeza de serie en Wimbledon. La jugadora centroeuropea, reconocida en el circuito por su elevada capacidad técnica y su buen desempeño en la modalidad de dobles, llega a la cita tras derrotar en los cuartos de final a la japonesa Naomi Osaka por 7-6 y 6-4. Muchova ha mostrado un gran nivel de juego a lo largo de esta edición de 2026 y no ha sufrido complicaciones en el resto de las rondas previas. En los octavos de final, superó a su compatriota y compañera de dobles Barbora Krejcikova por un tanteo de 7-5, 5-7 y 6-3.

El historial de enfrentamientos directos (cara a cara) entre ambas tenistas es claramente favorable para Cori Gauff, quien domina los precedentes por un contundente balance de 6-1. Sin embargo, la única victoria en el registro de Karolina Muchova se produjo precisamente en el último enfrentamiento oficial entre ambas, correspondiente a los cuartos de final del torneo de Stuttgart sobre superficie de tierra batida. El partido de este jueves significará la primera ocasión en la que ambas tenistas midan sus fuerzas sobre césped.

Horario y retransmisión: ¿A qué hora y dónde ver el partido por televisión?

El encuentro de semifinales femeninas de Wimbledon 2026 entre Karolina Muchova y Cori Gauff se disputará este jueves 9 de julio, estando programado para dar comienzo no antes de las 14:30 horas (hora peninsular española).

Los aficionados al tenis en España podrán seguir la retransmisión del partido en directo a través de la televisión por medio de la plataforma Movistar Plus+. El compromiso estará disponible en los canales de televisión Movistar Plus+ (M7), M+ Wimbledon UHD (dial 444) y M+ Deportes 2 (dial 64).