El seleccionador francés asegura que al delantero del Real Madrid no le afectan los insultos racistas de la senadora paraguaya y exige «respeto absoluto» hacia el combinado magrebí.

A pocas horas del trascendental cruce de cuartos de final de la Copa del Mundo ante Marruecos, el seleccionador de Francia, Didier Deschamps, ha comparecido ante los medios para analizar las claves del partido y, sobre todo, para cerrar filas en torno a su gran estrella y capitán, Kylian Mbappé.

El técnico galo ha querido zanjar la polémica extraportuaria que rodea al delantero del Real Madrid tras los deplorables insultos racistas proferidos por una senadora paraguaya en la ronda anterior. Deschamps se mostró tajante sobre la fortaleza mental de su futbolista: «Kylian es fuerte y no le afecta nada de lo que se dice exteriormente. Sigue a lo suyo, no le importa nada y se encuentra a un gran nivel» afirmó, antes de ensalzar su rol en el vestuario: «Está siendo el capitán perfecto».

Máximo respeto a Marruecos y cordura en el vestuario

El preparador bleu quiso desmentir de forma categórica cualquier tipo de exceso de confianza o ambiente festivo desmedido dentro de la expedición francesa, mostrando un profundo respeto por el conjunto africano y alejándose del clima de tensión que se vive en las calles de París:

Sin excesos: «No sé lo que se ha grabado, pero no hay un jolgorio excesivo ni fiesta. Respetamos enormemente a Marruecos y aquí solo podrá quedar uno».

«No sé lo que se ha grabado, pero no hay un jolgorio excesivo ni fiesta. Respetamos enormemente a Marruecos y aquí solo podrá quedar uno». Capítulo cerrado: Al ser preguntado por las viejas quejas arbitrales de Marruecos en la semifinal de Qatar 2022, el técnico restó importancia al pasado: «No merece la pena pensar en lo que pasó hace cuatro años. Los errores los cometen los jugadores y todo depende del lado en el que estés. Espero que haya el menor número de fallos posibles».

La asignatura pendiente: la eficacia de cara al gol

A pesar de la solidez del bloque, Deschamps hizo autocrítica sobre el único punto débil que ha mostrado Francia en lo que va de torneo: la falta de puntería en los metros finales.

Factor de Análisis Diagnóstico de Deschamps Puntería y Eficacia «Sí, es un aspecto en el que podemos mejorar. Cada partido a partir de ahora es más importante y la dificultad crece». Fuerza Colectiva «El espíritu de grupo gana o pierde torneos. La fuerza colectiva va más allá de lo individual, aunque una genialidad te decida un choque». Convivencia Interna «Llevamos siete semanas juntos. La convivencia está siendo estupenda y ese es el gran punto fuerte de Francia en este Mundial».

Con el vestuario unido y Mbappé enfocado en lo estrictamente deportivo, el cuadro francés busca sellar su pase a las semifinales en uno de los duelos con mayor carga emotiva y futbolística del campeonato.