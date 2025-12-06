Una alerta del fabricante Abbott Diabetes Care advierte que ciertos números de serie de los sensores FreeStyle Libre 3 podrían proporcionar lecturas falsamente bajas de glucosa, comprometiendo la salud de los pacientes.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha emitido una alerta sanitaria urgente sobre posibles lecturas incorrectas en algunos sensores del sistema de monitorización continua de glucosa FreeStyle Libre 3 y FreeStyle Libre 3 Plus.

El fabricante, Abbott Diabetes Care (Reino Unido), ha comunicado que estos dispositivos afectados podrían mostrar valores de glucosa falsamente bajos.

Riesgo para la salud del paciente

La AEMPS subraya que estos fallos representan un riesgo serio para la salud de las personas con diabetes. Una lectura errónea puede llevar a decisiones terapéuticas inapropiadas, como:

Ingerir carbohidratos de más.

Retrasar la administración de insulina.

Ambas acciones podrían provocar hiperglucemias y otras complicaciones graves.

Identificación y pasos a seguir

El problema afecta únicamente a una cantidad limitada de unidades dentro del sistema FreeStyle Libre 3. La compañía Abbott está llevando a cabo una campaña informativa y de reemplazo.

Recomendaciones para pacientes y cuidadores

Verificación Inmediata: Compruebe el número de serie de su sensor. Abbott ha habilitado la página web FreeStyleCheck.com para verificar si su sensor debe ser reemplazado. Suspensión de Uso: Si un sensor se confirma como afectado, su uso debe interrumpirse de inmediato y debe desecharse. Monitorización Alternativa: Mientras recibe un sensor de reemplazo, utilice un medidor de glucosa en sangre tradicional o el medidor integrado en el lector FreeStyle Libre 3 para tomar sus decisiones de tratamiento. Contacto y Asistencia: Abbott ofrece la línea telefónica 900 300 119 y el correo electrónico diabetes.spain@abbott.com para dudas o asistencia.

Nota: Los usuarios que utilicen la aplicación FreeStyle Libre 3 deberían recibir alertas directamente en su dispositivo móvil.

Recomendaciones para profesionales sanitarios

La AEMPS insta a los profesionales a: