La tormenta de escándalos de acoso y corrupción en el Partido Socialista desata un choque político frontal, mientras el Gobierno de Madrid exhibe estabilidad con la presentación de sus Presupuestos Regionales.

La legislatura agonizante del Gobierno de Pedro Sánchez se ha visto sacudida esta semana por una cascada de escándalos internos y judiciales, concentrados en lo que el Partido Popular de Madrid ha calificado como «casos nauseabundos». La crisis ha provocado un choque político directo con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, justo cuando Madrid presenta sus nuevas cuentas públicas.

La «Semana de la Náusea» Socialista

La indignación interna en el PSOE se ha disparado ante la inacción de Ferraz frente a las denuncias contra Francisco Salazar, que se suman a las ya conocidas de acoso sexual a mujeres por parte del secretario general del PSOE de Torremolinos, Antonio Navarro. Estos casos se añaden al desgaste generado por los fallos de las pulseras antimaltrato y las consecuencias de las presuntas prácticas con prostitutas vinculadas al núcleo duro de Sánchez, como José Luis Ábalos y Koldo García.

Frente a esta situación, el Gobierno central y Moncloa han intensificado su ofensiva contra Ayuso, atacando la gestión del Hospital de Torrejón mientras el Ejecutivo madrileño proyecta una imagen de fortaleza.

Madrid exhibe gestión y estabilidad

La presentación de los Presupuestos Regionales de Madrid esta semana ha servido al Gobierno regional para subrayar su agenda de estabilidad y crecimiento:

«Estas cuentas cumplen con los compromisos de nuestro programa electoral y responden a lo prometido en el último Debate sobre el Estado de la Región», señaló la consejera de Economía, Rocío Albert.

El PP de Madrid ha utilizado este contexto para recalcar la desigualdad en la financiación autonómica, contrastando la singularidad presupuestaria de Cataluña con los supuestos recortes que recibe Madrid.

Los populares madrileños han desvelado la «estrategia» de la izquierda de «hacer el mayor ruido» para difuminar la corrupción del PSOE y la «nefasta gestión» de la ministra de Sanidad, Mónica García. El secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano, concluyó que «la izquierda quiere referirse a cualquier tema para que no se hable de la huelga sanitaria».

El desafío del Hospital de Torrejón

La tensión se ha disparado con la filtración de audios de un directivo del Grupo Ribera, gestor del Hospital de Torrejón, supuestamente instando a aumentar listas de espera para maximizar beneficios.

Reacción: La oposición, con Manuela Bergerot (Más Madrid) a la cabeza, denunció un «modelo para privilegiados». El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo , ha reclamado una auditoría independiente.

La oposición, con (Más Madrid) a la cabeza, denunció un «modelo para privilegiados». El presidente del PP, , ha reclamado una auditoría independiente. Defensa: La Consejería de Sanidad defiende que está «actuando de forma contundente» y pidiendo explicaciones. Jefes de servicio del hospital emitieron un comunicado defendiendo su «ética incuestionable».

Huelgas Sanitarias y Tensión Universitaria

Los escándalos del PSOE y el foco en el Hospital de Torrejón coinciden con un frente sanitario que amenaza al Gobierno central. Organizaciones sindicales y profesionales han anunciado:

Paros indefinidos a partir del 27 de enero en rechazo a la negociación del Estatuto Marco de la ministra Mónica García.

a partir del 27 de enero en rechazo a la negociación del Estatuto Marco de la ministra Mónica García. Huelga de médicos la próxima semana.

Finalmente, las universidades madrileñas han vivido días de tensión por las protestas sindicales contra la negociación de un nuevo modelo de financiación y reforma universitaria. La Comunidad ha defendido que los acuerdos con los rectores (que se esperan la próxima semana) permitirán avanzar hacia un modelo «más sostenible y competitivo», consolidando la imagen de gestión eficaz.