Expertos del sector alertan de riesgos creativos, tensiones estratégicas y posibles pérdidas de valor ante la integración del catálogo de WBD y la incertidumbre sobre el futuro de HBO.

El histórico movimiento que sitúa a Warner Bros. Discovery (WBD) en manos de Netflix ha desatado un inmediato terremoto entre los analistas internacionales. La reacción es una mezcla de sorpresa y cautela, y el debate se centra ahora en las implicaciones reales de integrar uno de los mayores catálogos audiovisuales del mundo dentro del gigante del streaming.

Riesgo de destrucción de valor y el futuro de HBO

Uno de los avisos más contundentes lo ha lanzado François Godard, analista de media y telecomunicaciones en Enders Analysis, quien no ha dudado en advertir que la operación podría repetir los errores del pasado.

Godard señala que la fusión previa entre Warner Bros. y Discovery «destruyó valor», y que existe el riesgo de un resultado similar. Además, el experto apunta al mayor temor creativo del sector: el futuro de HBO.

«HBO, la casa creativa más brillante de la televisión, sobrevivió a Zaslav, ¿pero sobrevivirá a Netflix?», señala Godard.

Un movimiento lógico, pero complejo

No todos los expertos comparten esta visión oscura. Guy Bisson, director ejecutivo de Ampere Analysis, considera que se trata de un movimiento lógico y previsible, que alinea a Netflix con un modelo más propio de un estudio verticalmente integrado. Para él, la operación:

Acelera un proceso que a Netflix le habría llevado décadas.

Le otorga un catálogo y una propiedad intelectual de enorme valor.

Aprovecha el rendimiento excepcional del contenido de HBO ya presente en Netflix.

Sin embargo, la mayoría de los analistas coinciden en que la integración plantea complejidades estratégicas de gran envergadura.

Incertidumbres estratégicas y operativas

Jack Davison, vicepresidente ejecutivo de 3Vision, subraya las contradicciones entre los modelos de ambas compañías:

Distribución en salas: Netflix ha evitado históricamente el estreno cinematográfico tradicional, una vía que Warner Bros. mantiene como una fuerte dependencia.

Netflix ha evitado históricamente el estreno cinematográfico tradicional, una vía que Warner Bros. mantiene como una fuerte dependencia. Acuerdos de distribución: Existe la incógnita de qué ocurrirá con los acuerdos de distribución global de WBD con terceros operadores y socios.

Existe la incógnita de qué ocurrirá con los acuerdos de distribución global de WBD con terceros operadores y socios. Futuro de HBO Max: Muchos analistas dan por hecho que Netflix no mantendrá un servicio competidor bajo su paraguas. Se especula con que la plataforma podría terminar en manos de otro gran jugador del mercado, como Comcast.

Muchos analistas dan por hecho que Netflix no mantendrá un servicio competidor bajo su paraguas. Se especula con que la plataforma podría terminar en manos de otro gran jugador del mercado, como Comcast. Canales lineales: La sostenibilidad a medio plazo de los canales lineales de WBD que quedan fuera de la operación (como TNT o Eurosport en Europa) es cuestionable, abriendo la puerta a posibles ventas o reestructuraciones.

En conjunto, la operación promete configurar un nuevo mapa del poder audiovisual, pero deja abiertas más preguntas que respuestas sobre el encaje operativo, creativo y regulatorio de dos gigantes con culturas, modelos de negocio y prioridades muy distintas.