El décimo de los cinco ceros, rodeado de mitos y leyendas durante décadas, participa en el sorteo del 22 de diciembre de 2025. Desmontamos el bulo de la Casa Real y revelamos la estadística de los números más y menos afortunados.

El próximo lunes 22 de diciembre de 2025 se celebra el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, un evento que resucita no solo la ilusión, sino también las supersticiones más arraigadas. Entre ellas, ninguna es tan persistente como la que rodea al número 00000.

Durante años ha circulado el rumor de que este décimo, el de los cinco ceros, no podía ser premiado o que estaba reservado para usos exclusivos. Sin embargo, la realidad confirmada por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) es que el 00000 es un número más, con exactamente las mismas probabilidades que cualquier otro.

¿El 00000 puede ganar el Gordo? La respuesta oficial

Sí, el número 00000 existe y participa en igualdad de condiciones en el sorteo.

Desmontando el mito: El mito de que no podía ser premiado se desmontó en 2014, cuando los cinco ceros fueron agraciados con uno de los premios de la Pedrea , demostrando que su bola se extrae y se canta sin problemas.

Antecedentes históricos: Aunque nunca ha ganado el 'Gordo' de Navidad, estuvo cerca en 1828, cuando el premio mayor recayó en el 00523.

El Bulo de la Casa Real y la transparencia digital

Otra de las leyendas más extendidas aseguraba que la Casa Real disponía en exclusiva de todos los décimos del 00000, un rumor desmentido categóricamente por SELAE, que lo calificó de «sin fundamento» y confirmó que «institucionalmente no se regala ningún décimo».

La digitalización del sistema de venta ha acabado definitivamente con este bulo. Actualmente, los jugadores pueden comprobar en el buscador de SELAE exactamente dónde se distribuye cada número. De hecho, en la edición de 2025, el 00000 está disponible para su venta pública en diversas administraciones a lo largo del país, incluyendo puntos específicos en Cádiz, Las Palmas de Gran Canaria, Logroño, Murcia y Manises (Valencia).

Estadísticas históricas y terminaciones fetiche

Para los jugadores que basan su elección en la historia, las estadísticas oficiales ofrecen una perspectiva fascinante:

Distribución Numérica Veces que ha caído el ‘Gordo’ Números bajos (0 al 10.000) 65 ocasiones Números medios (10.001 al 30.000) 74 ocasiones Números altos (30.001 al 99.999) 75 ocasiones

Números repetidos: Solo dos números han conseguido el ‘Gordo’ en dos ocasiones: el 20.297 (1903 y 2006) y el 15.640 (1956 y 1978).

Solo dos números han conseguido el 'Gordo' en dos ocasiones: el 20.297 (1903 y 2006) y el 15.640 (1956 y 1978).

El número 5 sigue siendo la cifra final más repetida en el 'Gordo', con un total de 32 apariciones a lo largo de la historia del sorteo.

Aunque el 00000 continúa esperando su momento para convertirse en el ‘Gordo’, su participación está garantizada.