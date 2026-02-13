La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos de riesgo importante en la ciudad autónoma. Se espera una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica, con precipitaciones intensas y un fuerte oleaje que condicionará la vida marítima y costera este viernes.

Precaución extrema en Ceuta. El tiempo hoy estará marcado por la activación de una alerta naranja por fenómenos costeros y una alerta amarilla por fuertes vientos. La ciudad se encuentra bajo la influencia de un frente que dejará cielos cubiertos y fenómenos eléctricos durante gran parte del día, obligando a extremar la seguridad en zonas próximas al litoral y en la navegación.

Precipitaciones y riesgo de tormentas

La lluvia será una constante, ganando intensidad conforme avance la mañana. Según los datos de la AEMET, el escenario previsto es el siguiente:

• Mañana: Cielos cubiertos con lluvias persistentes. A partir de las 09:00 horas, se esperan acumulados de unos 3 litros por metro cuadrado.

• Tarde: La situación se complicará en las horas centrales. Sobre las 14:00 horas, las descargas podrían alcanzar los 6 litros por metro cuadrado.

• Tormentas: El riesgo de aparato eléctrico es alto y estará presente tanto en la franja matinal como en la vespertina, rematando el día con un escenario nuboso y tormentoso.

Temperaturas y viento

En el apartado térmico, Ceuta vivirá un ligero contraste. Aunque la máxima se mantendrá en los 18°C (registrada curiosamente de madrugada), las mínimas descenderán hasta los 12°C, lo que aumentará la sensación de frío debido a la humedad y el viento.

El viento soplará de dirección oeste, alcanzando rachas que han motivado la activación del aviso amarillo. Este factor, combinado con el estado del mar, es el que ha elevado la alerta a naranja en la costa, advirtiendo de olas de gran altura y condiciones peligrosas para cualquier actividad recreativa o profesional en el mar.

Recomendaciones de seguridad

Ante la alerta naranja y amarilla, se recomienda:

1. Evitar el tránsito por espigones o zonas donde rompa el fuerte oleaje.

2. Asegurar toldos, macetas y objetos que puedan caer desde balcones.

3. Consultar el estado de las rotaciones de los ferris, ya que el temporal costero podría provocar cancelaciones o retrasos en las comunicaciones con Algeciras.