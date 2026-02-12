El sorteo ordinario de la Lotería Nacional, organizado por Loterías y Apuestas del Estado, se ha celebrado este jueves 12 de febrero de 2026 con premios ya confirmados, repartiendo importantes cantidades entre los participantes.



Premios principales

Primer Premio: 37886 — Dotado con 30.000 € por décimo (300.000 € a la serie).

Segundo Premio: 36031 — Dotado con 6.000 € por décimo (60.000 € a la serie).

🔢 Otras extracciones premiadas

Extracciones de cuatro cifras (75 €/décimo):

1860, 0577, 7612, 4909

Extracciones de tres cifras (15 €/décimo):

089, 245, 605, 304, 063, 666, 486

Extracciones de dos cifras (6 €/décimo):

49, 20, 93, 76, 05, 14, 86, 21, 59

Reintegros:

0, 6 y 8

🧾 Información para el ganador

• Cobro de premios:

Los premios de la Lotería Nacional pueden cobrarse en cualquier administración de loterías autorizada. Los importes inferiores a 2.000 € se pagan directamente en puntos de venta, mientras que los superiores deben gestionarse en entidades bancarias colaboradoras o a través de la web oficial si el décimo fue adquirido online.

• Caducidad:

El plazo para reclamar premios de la Lotería Nacional es de 90 días naturales desde el día siguiente al sorteo.

• Próximo sorteo:

El siguiente sorteo ordinario de la Lotería Nacional tendrá lugar el sábado 14 de febrero de 2026, con nuevas oportunidades de premio.

Aviso: Esta información es meramente informativa. La única lista oficial y válida de resultados es la que publica Loterías y Apuestas del Estado a través de sus canales oficiales.