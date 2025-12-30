Fernando Alonso y Max Verstappen han firmado una temporada de calificación histórica en la Fórmula 1 de 2025, siendo los únicos pilotos que han superado a sus compañeros en todas las 24 sesiones de clasificación del año. Este logro refleja, más allá de opiniones, su velocidad pura a una vuelta.

El dominio de Verstappen quedó patente con un 22-0 frente a Yuki Tsunoda y un 2-0 frente a Liam Lawson, mientras que Alonso se llevó un contundente 24-0 sobre Lance Stroll, sumando así 35 victorias consecutivas desde la segunda mitad de 2024, un récord absoluto en la categoría.

Otros pilotos también destacaron: George Russell firmó un 21-3 frente a Kimi Antonelli, y Charles Leclerc venció 19-5 a Lewis Hamilton en su primer año en Ferrari. Carlos Sainz, adaptándose rápidamente a Williams, superó 14-10 a Alex Albon y demostró su competitividad incluso en un año complicado para él.

Al analizar las calificaciones por sectores, Verstappen se impuso 67-2 sumando sus dos compañeros, mientras Alonso acumuló 62-10 frente a Stroll. Russell y Leclerc también mostraron consistencia con 60-12 y 52-20 respectivamente.

En términos históricos, Max Verstappen supera el 80% de victorias en 230 GP disputados, seguido de George Russell (76,8%) y Fernando Alonso (75,2%), lo que confirma la regularidad de ambos en la máxima competición.

Al comentar su desempeño, Alonso declaró: «Este es un deporte que lo mide el cronómetro. Da igual lo que digas o hagas, porque el cronómetro dicta sentencia. Para mí, este ha sido uno de los años más valorados y respetados en el paddock».

El reconocimiento de los directores de equipo no se hizo esperar: Verstappen fue elegido el mejor piloto de 2025 y Alonso entró en el Top 5, un reflejo del respeto y la admiración que ambos pilotos generan dentro de la Fórmula 1.