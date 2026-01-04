

Las autoridades suizas han confirmado la identificación de otras 16 víctimas mortales del devastador incendio ocurrido en un bar de Crans-Montana, en el cantón de Valais, lo que eleva a 24 el número de cuerpos entregados a las familias de las 40 personas que perdieron la vida en la tragedia. Entre los fallecidos ya entregados se encuentran 11 menores de edad.

El incendio, que tuvo lugar hace varios días, dejó consternada a toda la región y provocó una respuesta inmediata de los servicios de emergencia. Bomberos, policías y equipos de rescate trabajaron durante horas para controlar las llamas y asegurar la zona. Las causas del siniestro aún se investigan, aunque las autoridades no descartan ninguna hipótesis hasta contar con los resultados oficiales.

La comunidad local ha mostrado un profundo dolor ante la magnitud de la tragedia. Se han organizado vigilias y homenajes en memoria de las víctimas, mientras que las autoridades han habilitado espacios de apoyo psicológico para los familiares y residentes afectados.

El gobierno suizo ha manifestado su compromiso de brindar toda la asistencia necesaria a las familias, incluyendo acompañamiento en el proceso de duelo y ayuda para los trámites legales relacionados con la identificación y entrega de los cuerpos. Expertos en emergencias y seguridad han señalado la importancia de revisar protocolos en locales nocturnos y bares para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.

El incendio en Crans-Montana ha generado además un debate nacional sobre la seguridad en locales de ocio y la necesidad de reforzar las medidas de prevención, especialmente en lugares que puedan albergar a un gran número de menores o jóvenes.

Mientras las autoridades continúan con la investigación, la región permanece en un clima de profundo pesar, con la mirada puesta en la recuperación de los afectados y en la búsqueda de respuestas sobre una de las tragedias más dolorosas de los últimos años en Suiza.