El Partido Popular se mantiene dividido en su estrategia sobre Venezuela. Mientras el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, opta por la “prudencia” al referirse a la situación del país sudamericano, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, muestra un tono más eufórico.

Feijóo calificó al régimen de Nicolás Maduro como una “férrea dictadura”, pero evitó comentar los recientes ataques de Estados Unidos contra el país caribeño. No obstante, no desaprovechó la ocasión para criticar al Gobierno de Pedro Sánchez, asegurando: “Hoy es un mal día para ellos”.

La posición del PP refleja la complejidad de la política internacional y cómo los partidos nacionales aprovechan las crisis externas para reforzar sus críticas internas.