Calentar una vivienda costará bastante más este otoño e invierno, incluso si el hogar mantiene exactamente el mismo consumo que la temporada pasada. Según un estudio del comparador energético Hello Watt, la subida será especialmente pronunciada en los sistemas eléctricos, cuyo coste energético estimado aumentará un 48% respecto al invierno anterior. Un hogar que necesite 4.000 kWh de calor útil gastaría unos 1.017 euros si utiliza radiadores eléctricos, frente a los 688 euros de la temporada 2025/26.

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‹ › Foto 1 de 2 Coste de calefacción con radiadores eléctricos sube un 48% este invierno

La tensión en Oriente Medio ha contribuido al encarecimiento del gas y la electricidad. Además, la rebaja del IVA al 10% prevista para noviembre y diciembre no se ha activado, por lo que las estimaciones contemplan un IVA del 21% durante toda la temporada.

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Los radiadores eléctricos, calefactores y estufas serán los sistemas que más acusarán la subida en términos absolutos. Con un precio medio estimado del PVPC, calentar una vivienda con esta tecnología costará alrededor de 1.017 euros entre octubre y marzo. Esto representa un incremento del 48% respecto al invierno pasado.

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Por otro lado, un split de aire acondicionado con bomba de calor supondrá un gasto estimado de 339 euros durante la temporada, aproximadamente un tercio de lo que costaría calentar la misma vivienda con radiadores eléctricos. Sustituir los radiadores por un split permitiría ahorrar unos 678 euros este invierno.

El coste estimado de calefacción con gas será de unos 315 euros, pero puede generar una deuda que se recuperará con intereses a partir de 2027. Si se incorpora esa cantidad al cálculo, el coste energético estimado de la calefacción con gas ascendería a unos 412 euros, representando un incremento del 69% respecto al invierno pasado.