Se Acabó La Fiesta (SALF), liderada por Alvise Pérez, se presenta el 29 de noviembre en 46 de las 52 provincias españolas. Según las encuestas de noviembre, SALF se sitúa entre el 1,7% y el 2% del voto nacional. Aunque esta cifra no es suficiente para obtener representación propia en la mayoría de las circunscripciones, podría alterar el reparto del último escaño en lugares donde la diferencia entre el bloque PP-Vox y la izquierda es mínima.

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El informe «Votar con criterio. Guía de voto ante el 29 de noviembre», elaborado por el think tank Atenea, liderado por Iván Espinosa de los Monteros, sugiere que el voto a listas menores como SALF podría restar escaños al bloque de centroderecha en provincias clave.

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Impacto de SALF en las elecciones

El estudio de Atenea identifica cinco provincias donde el voto a las «listas menores» podría restar un escaño a PP y Vox: Madrid, Barcelona, La Coruña, Cantabria y Valladolid. SALF se presenta en cuatro de ellas, todas menos Cantabria. En estas provincias, el umbral del 3% necesario para entrar en el reparto de escaños está fuera del alcance de SALF según las proyecciones actuales, lo que convierte sus votos en papeletas que no eligen a nadie.

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En Madrid y Barcelona, las dos circunscripciones con más diputados, el efecto es especialmente sensible. SALF, con una estimación de voto cercana al 2% en ambas, podría ser el factor decisivo que impida que el último escaño recaiga en el PP o en Vox. Democracia 21 también se presenta en estas provincias, pero su proyección nacional es mucho menor.

Repercusiones en La Coruña y Valladolid

En La Coruña y Valladolid, el impacto es similar, aunque el número de escaños en juego es menor. Atenea señala que en ambas el último escaño está en disputa y que el voto a las listas sin opción de representación puede cambiar el resultado. En La Coruña, el margen entre el BNG y el PP es estrecho; en Valladolid, entre el PSOE y el PP. Cualquier dispersión del voto del bloque de centroderecha favorece al bloque de la investidura de Sánchez.

El cálculo de Atenea cuantifica en cinco el número de escaños que las listas menores restan al cambio en el escenario central. Cuatro de esos cinco se producen en provincias donde SALF presenta candidatura. Esto no significa que SALF sea la única responsable, pero sí indica que es la lista menor de ámbito nacional con mayor capacidad de influir en el resultado final del bloque del cambio.

Proyección electoral y advertencias

Según la proyección de Atenea, «el voto a estas listas menores le cuesta al cambio 5 escaños, tanto en provincias medianas como en algunas de las más pobladas». Sin embargo, la mayoría del bloque de centroderecha no estaría en entredicho. La media de las encuestas privadas señala que el PP ganaría con el 30,8% de los votos, seguido del PSOE (27,6%) y Vox (19%). Feijóo y Abascal aglutinarían el 49,8% de las papeletas.

Iván Espinosa de los Monteros alerta de las virtudes y debilidades de populares y conservadores. Destaca la «falta de gestores» en Vox para asumir carteras importantes en el Gobierno y advierte del historial de incumplimientos electorales del PP, que en anteriores ocasiones prometió reformas en campaña que finalmente no acometió en el poder.