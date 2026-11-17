El Sabadell – Granada se juega el sábado 21 de noviembre a las 14:00 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en LaLiga TV Hypermotion. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

Partido: Sabadell – Granada

Sabadell – Granada Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 15

LaLiga Hypermotion, jornada 15 Fecha: sábado 21 de noviembre

sábado 21 de noviembre Hora: 14:00 (hora peninsular)

14:00 (hora peninsular) Canal de TV: LaLiga TV Hypermotion

LaLiga TV Hypermotion Estadio: Estadi de la Nova Creu Alta (Sabadell)

El Sabadell recibe al Granada en el Estadi de la Nova Creu Alta en el marco de la jornada 15 de LaLiga Hypermotion. El equipo local se encuentra en la 14ª posición con 18 puntos tras 14 partidos, habiendo anotado 12 goles y encajado 13. En sus últimos cinco encuentros, el Sabadell no ha logrado ninguna victoria, acumulando 2 empates y 3 derrotas. Por su parte, el Granada ocupa la 3ª posición con 26 puntos en 13 partidos, con un balance de 21 goles a favor y 14 en contra, y llega en un gran momento tras haber ganado sus últimos cinco partidos consecutivos.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

PUBLICIDAD

Así llegan los equipos

Sabadell: 14º con 18 puntos en 14 partidos (12 goles a favor y 13 en contra); en sus últimos 5 partidos: 0 victorias, 2 empates y 3 derrotas (resultados: D-E-D-E-D)

Granada: 3º con 26 puntos en 13 partidos (21 goles a favor y 14 en contra); en sus últimos 5 partidos: 5 victorias, 0 empates y 0 derrotas (resultados: V-V-V-V-V)

Consulta todos los partidos de hoy en TV, con horarios y canales.