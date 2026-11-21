La situación política en Ceuta se intensifica con la declaración de un portavoz de Vox, quien afirma que el Estado, bajo la gestión del PSOE y el PP, ha sido negligente en sus obligaciones hacia la ciudad autónoma.

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La figura destacada de Vox en la candidatura nacional, apoyada por Santiago Abascal, ha subrayado que la elección de Ceuta como un punto clave refleja su compromiso con la región, indicando que la ciudad debe ser considerada una prioridad en la agenda nacional.

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En una reciente entrevista, se puso de relieve la falta de atención que han recibido Ceuta y sus ciudadanos por parte de los gobiernos central, y la necesidad de reivindicar derechos y recursos necesarios para el desarrollo local.

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La visión de Vox sobre las responsabilidades estatales se presenta como un llamado a la acción para revertir esta tendencia de abandono, que, aseguran, se ha mantenido durante los años de gobierno del PSOE y el PP.

En este contexto, la ciudad de Ceuta asume un papel importante en el mapa político español, donde la presión por un mayor reconocimiento de sus necesidades cobra relevancia en la campaña electoral.

Las declaraciones de Vox señalan un deseo claro de reestructurar la relación entre Ceuta y el Estado, buscando un futuro más equitativo y justo para los ceutíes.