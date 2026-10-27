Harry Kane, nacido el 28 de julio de 1993 en el distrito londinense de Walthamstow, se ha consolidado a sus 33 años como el delantero estrella del Bayern de Múnich, capitán de la selección de Inglaterra y uno de los mejores artilleros del planeta. Sus primeros pasos futbolísticos se produjeron en el Ridgeway Rovers tras mudarse su familia a Chingford, pasando posteriormente por la academia del Arsenal, donde fue descartado por sobrepeso. Su carrera profesional despegó tras un periodo de formación e hitos goleadores en el Tottenham Hotspur, club en el que se convirtió en leyenda antes de su traspaso al conjunto bávaro en el verano de 2023 por unos 100 millones de euros.

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En el plano personal, el atacante inglés mantiene una vida familiar reservada. Está casado desde 2019 con Katie Goodland, su novia de la infancia a quien conoció durante la etapa escolar en Chingford. Goodland, licenciada en Ciencias del Deporte y con experiencia como instructora de fitness, suele acompañar al futbolista en grandes citas como el pasado Mundial. La pareja tiene cuatro hijos en común: Ivy Jane (2017), Vivienne Jane (2018), Louis Harry (2020) y Henry Edward (2023).

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Una trayectoria repleta de récords de goles y títulos en Alemania

Tras arrancar su carrera profesional con cesiones en el Leyton Orient, Millwall, Norwich City y Leicester City, Kane se asentó en el primer equipo del Tottenham a partir de 2013, convirtiéndose en el máximo goleador histórico de la entidad y alcanzando la final de la Champions League en 2019. Tras dar el salto a Múnich en 2023, logró su primer título profesional en mayo de 2025 al conquistar la Bundesliga. Su palmarés colectivo incluye dos títulos de la Bundesliga (2024-25 y 2025-26), una Copa de Alemania (2025-26) y una Supercopa de Alemania (2025). A nivel individual acumula tres trofeos de máximo goleador de la Premier League, tres galardones como máximo realizador de la Bundesliga y dos Botas de Oro europeas.

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Durante la temporada 2025-26, el ariete firmó los mejores números de su carrera profesional al registrar 61 goles en 51 partidos oficiales con el Bayern de Múnich (36 en la Bundesliga, 14 en la Champions League y 10 en la Copa), elevando la cifra hasta los 73 tantos sumando sus apariciones internacionales. A mediados de septiembre de 2026 registraba 156 goles en 156 encuentros con la camiseta alemana, habiendo superado la barrera de los 500 goles en su carrera. Estos registros le han situado como uno de los principales candidatos al Balón de Oro 2026, optando a ser el primer inglés en lograrlo desde Michael Owen en 2001.

Líder histórico de la selección británica, contrato y sueldo actual

Con la selección de Inglaterra, Kane ostenta la condición de capitán y máximo goleador histórico, superando los 80 tantos con la camiseta de los tres leones. En su historial con el combinado nacional destacan dos subcampeonatos de la Eurocopa (2021 y 2024), la Bota de Oro lograda en el Mundial de Rusia 2018 y un tercer puesto en el Mundial 2026 tras ganar a Francia en el partido por el bronce, cita donde anotó seis goles y superó a Gary Lineker como el máximo anotador inglés en la historia de las fases finales de los Mundiales.

Respecto a su situación económica y contractual, las estimaciones cifran el sueldo de Harry Kane en el Bayern de Múnich en torno a los 25 millones de euros brutos anuales. Su vinculación con la entidad germana finaliza el 30 de junio de 2027. Tras expirar este verano la cláusula de rescisión que figuraba en su contrato sin ser activada, la directiva del club y los representantes del jugador han iniciado conversaciones formales para negociar una ampliación de contrato, opción a la que el propio futbolista se ha mostrado públicamente abierto.