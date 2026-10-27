Tras la resolución del galardón del Balón de Oro concedido al delantero británico Harry Kane, los focos informativos del fútbol español regresan a la actualidad de los terrenos de juego. La atención mediática se centra en las consecuencias del primer Clásico liguero de la temporada, en el que el Real Madrid bajo la dirección técnica de José Mourinho logró imponerse a domicilio al Barcelona en el coliseo azulgrana. Sin embargo, más allá del resultado deportivo y del juego desarrollado, el choque ha dejado un importante expediente disciplinario abierto en las gradas.

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Durante el desarrollo del encuentro, las cámaras de televisión y los dispositivos móviles de los espectadores captaron un grave incidente ocurrido en la celebración del tanto definitivo del bando visitante. Tras la asistencia servida por el centrocampista francés Eduardo Camavinga para el gol de la victoria firmado por Kylian Mbappé, varios futbolistas del conjunto blanco se congregaron en la banda para celebrar el tanto, momento en el que se produjeron lanzamientos de objetos e intentos de agresión procedentes del público local.

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Impacto de las imágenes y la intervención de Dumfries en la banda

Las grabaciones difundidas el lunes posterior al choque mostraron con claridad el instante en que los jugadores madridistas felicitaban a Camavinga por la acción del 1-2. En ese fragmento audiovisual se observa a un par de seguidores del Barcelona utilizando los mástiles de sus banderas azulgranas para golpear al futbolista internacional galo. La tensión en esa zona del campo obligó a la intervención del lateral neerlandés Denzel Dumfries, quien procedió a apartar a su compañero del límite del terreno de juego para evitar males mayores mientras pedía calma a los aficionado ubicados en la primera fila.

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Actuación de oficio de la patronal ante la ausencia en el acta arbitral

A pesar de que el árbitro del partido, Martínez Munuera, no dejó constancia de estos acontecimientos en el acta oficial del encuentro, la patronal del fútbol español confirmó su decisión de intervenir de oficio. LaLiga anunció durante la tarde-noche del lunes que trasladará de forma inmediata una denuncia formal ante el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol para identificar y sancionar a los responsables de las agresiones al centrocampista madridista.

A través de un comunicado oficial, fuentes del organismo organizador de la competición ratificaron su postura firme contra este tipo de conductas en las instalaciones deportivas. Desde la entidad reiteraron su compromiso ineludible por perseguir y erradicar cualquier manifestación de violencia o intolerancia en los estadios del fútbol español.