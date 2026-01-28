Tomás Guitarte, candidato de Aragón Existe, reconoció que su formación ha actuado como un “tapón” frente a la extrema derecha, aunque advirtió que ahora existe el riesgo de que parte de ese apoyo se desplace hacia Vox.

En una entrevista reciente, Guitarte no descartó la posibilidad de negociar con el Partido Popular si fuera necesario para influir en decisiones clave, pero subrayó que cualquier acuerdo deberá garantizar la mejora de la sanidad y la educación en las zonas despobladas de Aragón.

“Siempre hemos defendido que los servicios públicos lleguen con calidad a todos los rincones de nuestra región”, afirmó el candidato, quien insistió en que su grupo velará por los intereses de las áreas más afectadas por la despoblación, condicionando así su apoyo político a compromisos concretos.

Con esta posición, Aragón Existe se mantiene como un actor decisivo en un contexto electoral donde los pactos y alianzas pueden definir el rumbo de la legislatura, mientras el debate sobre la despoblación y los servicios públicos cobra mayor relevancia en la agenda política regional.